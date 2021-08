SwiftKey è di certo una delle tastiere più popolari per Android, e dopo l’acquisizione di Microsoft questa è stata sempre arricchita di nuove funzionalità e resa sempre più utile e versatile. L’azienda di Redmond ha portato una nuova feature nella versione beta di SwiftKey che integra una shortcut per il servizio di pianificazione e promemoria To Do, anch’esso ovviamente di Microsoft.

Questo rende la tastiera ancor più utile e permette ai suoi utenti di risparmiare tempo nel caso in cui abbiano effettivamente bisogno di appuntarsi qualcosa per poi esserne notificati successivamente. La versione di SwiftKey beta che introduce questa funzionalità è la 7.8.6.4 e la shortcut a To Do viene attivata automaticamente. Per accedervi basta semplicemente aprire la toolbar e fare un tap sul “tick” il simbolo del popolare servizio di Microsoft.

Oltre a questo, SwiftKey permette di aggiungere automaticamente un’attività dagli appunti, rendendo il procedimento davvero semplice e intuitivo. L’unica pecca di questa integrazione sta nel fatto che non può essere selezionata una priorità o l’ora/data entro cui l’attività che abbiamo salvato deve essere completata. Infatti SwiftKey si limita a darci modo di dare il nome all’attività e scegliere in quale lista vogliamo salvarla, tutto il resto deve essere necessariamente eseguito all’interno dell’app nativa di To Do.

A parte questi piccoli difetti, l’aggiunta di una funzionalità del genere è davvero un bel punto a favore di una tastiera che risultava già tra le migliori sul panorama Android. Ovviamente è lecito augurarsi che qualcosa di simile arrivi anche sulla concorrenza, come ad esempio potrebbe essere l’integrazione di Tasks su Gboard.

Se volete provare anche voi questa nuova integrazione, di seguito potete trovare il badge per il download di SwiftKey beta sul Play Store.