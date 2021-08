Un nuova serie di rumor su Huawei avanzano la possibilità che il colosso cinese abbia intenzione di vendere smartphone di terze parti nei propri negozi, una mossa che riprenderebbe in parte quella di LG e la vendita degli iPhone.

Smartphone di terze parti nei negozi Huawei?

Nello specifico, secondo un rumor pubblicato su Weibo, pare che uno smartphone con nome in codice Monica sarebbe pronto per essere lanciato nei negozi di Huawei a partire dal 20 di questo mese, ad un prezzo non ancora noto. Sebbene si sappia pochissimo su questo dispositivo, sembra abbastanza certo che questo dispositivo non faccia parte degli smartphone a marchio Huawei.

L’azienda, infatti, ha presentato la serie Huawei P50 gli ultimi giorni di luglio e sembra che, almeno per il momento, non ci siano nuovi dispositivi all’orizzonte da presentare. Un’altra possibilità è che Monica possa essere un dispositivo realizzato in collaborazione con il colosso cinese o che monti addirittura HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei. Altri leaker, infine, avanzano la possibilità che tali smartphone siano sviluppati da piccoli rivenditori e da operatori di terze parti.

L’apertura dei propri negozi fisici a dispositivi di altri brand potrebbe rappresentare per Huawei una nuova fonte di guadagno in un periodo in cui il market share continua a calare per colpa del ban USA, ma è bene prendere queste informazioni con il giusto peso considerando la loro natura di rumor.

