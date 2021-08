Google ha lanciato Android Auto nel 2014 come un modo per consentire agli utenti di interfacciare il proprio smartphone con un’autoradio, visualizzando su quest’ultima un launcher ottimizzato con accesso rapido per selezionare applicazioni multimediali e per la navigazione ideali per un utilizzo durante la guida.

Alla fine del 2016, il colosso di Mountain View ha lanciato un nuovo sistema per utilizzare tale soluzione, ossia sugli smartphone, con un’applicazione caratterizzata da icone grandi, accesso rapido all’assistente vocale, schede di grandi dimensioni per le notifiche e integrazione con Google Maps, il dialer e alcune app multimediali.

Nel corso degli anni questa soluzione è stata sostituita da una nuova esperienza che rientra in Google Assistant e, pertanto, ora il colosso statunitense si sta preparando a eliminare l’app Android Auto dai telefoni.

Nel 2019, infatti, Google ha annunciato una nuova modalità di guida integrata in Google Assistant e, allo stesso tempo, ha inizialmente detto che avrebbe eliminato Android Auto per gli schermi dei telefoni, facendo poi un passo indietro e lanciando un’app dedicata che è semplicemente una scorciatoia alla vecchia esperienza all’interno dell’app Android Auto, che è stata preinstallata su tutti i dispositivi con Android 10 (o versione più recente).

L’app Android Auto per i telefoni verso il ritiro

Tale app, chiamata Android Auto per i telefoni, si avvia ora verso la chiusura: come apprendiamo da XDA Developers, infatti, alcuni utenti hanno notato che il suo funzionamento è ormai limitato e viene visualizzata una notifica per avvisare che Android Auto è ora disponibile solo per gli schermi delle auto.

Questo avviso pare sia stato visualizzato solo su smartphone Google Pixel con Android 12 ma dovrebbe riguardare tutti gli utenti e anche le precedenti versioni dell’OS: in pratica, nel giro di qualche settimana il colosso di Mountain View dovrebbe consigliare a tutti di usare sugli smartphone la modalità guida di Google Assistant.

