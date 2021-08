Placati gli entusiasmi per la presentazione di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, è già tempo di dubbi relativi a quel che riguarda la durabilità, non tanto esteriore, cioè dei materiali (la scocca, lo schermo, le cerniere e via dicendo), ma quella interna, ovverosia il software, l’esperienza d’uso.

Perché spendere cifre a tre zeri è impegnativo per chiunque e presuppone delle garanzie di stabilità e durata nel tempo che soltanto degli aggiornamenti software frequenti, che perdurano nel tempo, possono sostenere.

Samsung ha dimostrato di tenere in grande considerazione questo aspetto ultimamente e, anche per questi nuovi gioiellini, gli utenti hanno di che fidarsi sia in proposito di aggiornamenti di sicurezza sia di major update (cioè quelli relativi al cambio di versione di Android). Comunque, ecco tutto quello che c’è da sapere per il momento.

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G

Era febbraio quando Samsung dichiarava di garantire almeno quattro anni di aggiornamenti di sicurezza agli smartphone lanciati a partire dal 2019, aggiornamenti che tuttavia varierebbero in termini di frequenza fra dispositivi di fascia alta e non.

Di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G il discorso non cambia, smartphone per i quali è previsto almeno il passaggio ad Android 12 nel 2022, ad Android 13 l’anno seguente, fino ad Android 14 nel 2024 (o giù di lì), con le relative nuove versioni delle interfacce grafiche personalizzate (One UI).

Se questi major update verranno distribuiti con cadenza annuale, gli aggiornamenti di sicurezza hanno come al solito frequenza mensile, il che significa ricevere ogni mese l’ultima patch almeno per i primi tre anni, periodo dopo il quale la frequenza dovrebbe essere quadrimestrale, quindi fino ad agosto 2025.

Passati questi quattro anni, è difficile prevedere cosa accada, ma considerando quanto successo in precedenza non c’è da escludere l’arrivo di ulteriori patch di sicurezza di tanto in tanto.

Questo è quanto previsto sulla base delle attuali politiche di Samsung relative agli aggiornamenti.

