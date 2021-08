Della possibilità che Google Telefono renda possibile registrare le chiamate sugli smartphone compatibili ne abbiamo parlato in lungo e in largo da ormai molti mesi. Alcuni utenti su smartphone Xiaomi, lo ricorderete, possono sfruttare Google Telefono per registrare automaticamente le telefonate provenienti da numeri sconosciuti, ma è di queste ore la notizia che la funzionalità sta finalmente arrivando sugli smartphone Pixel.

Alcuni Pixel dispongono della funzione

Infatti, dalle prime informazioni pubblicate dai colleghi di Android Police, alcuni utenti muniti degli smartphone Google Pixel 3 XL e Google Pixel 4a hanno individuato l’apposita funzionalità all’interno delle impostazioni di Google Telefono, sotto la voce “Registrazione chiamate“, come mostrato dalle immagini sottostanti.

Da quel che sappiamo, la funzionalità starebbe facendo capolino sugli smartphone compatibili e soprattutto nei Paesi in cui la registrazione delle chiamate è legale. A tal proposito, gli utenti che hanno scovato la funzione sono residenti in India utilizzando la versione beta 68.0.388241074 di Google Telefono. La pagina di supporto ufficiale di Google spiega per filo e per segno come utilizzare la sopracitata funzionalità, ma al momento non abbiamo notizie circa la possibilità di sfruttarla anche in Italia con gli smartphone Pixel.

Per i più avventurosi la versione beta di Google Telefono è disponibile a questo indirizzo di APK Mirror.