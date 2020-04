Stamattina, vi parlavamo della volontà di Google di portare i sottotitoli nelle telefonate tramite Live Caption. Si tratta ancora di un’idea, intendiamoci, legata ad Android 11, ma che pare tuttavia avere già i primi tester tramite Google Telefono e persino una pagina di supporto ufficiale.

Le ultime sulla registrazione delle chiamate di Google Telefono

Secondo quanto segnalato da AndroidPolice, alcuni utenti hanno già avuto modo di visualizzare sui propri dispositivi un pulsante di registrazione delle chiamate. Lo provano gli screenshot a seguire, catturati da un utente di Nokia 7 Plus che sulla schermata di Google Telefono.

Come potete vedere, compare un pulsante con cui avviare la registrazione, tasto che, a causa della funzione di “Cambio SIM”, potrebbe essere nascosto in una seconda schermata.

Quello che sappiamo è che potrebbe arrivare in futuro sui Google Pixel, poi sugli Android One e sugli smartphone con il robottino verde in versione stock o quasi, ma per il momento non è chiaro come e quando.

C’è tuttavia un’evidenza che non lascia spazio ad alcun dubbio in proposito: la pagina di supporto di Google in cui viene dettagliata proprio la registrazione delle chiamate dell’app Google Telefono

Oltre alle mere indicazioni d’uso, ecco specificata la necessità di smartphone con Android 9 Pie o successivi da utilizzare in determinati Paesi (non specificati) e, per ovvi motivi, l’obbligo da parte del ricevente di accettare una comunicazione preimpostata che funge d’avviso della registrazione della telefonata.

Dunque, a questo punto è lecito aspettarsi ulteriori novità ufficiali in tempi brevi.