A seguito degli ultimi leak e rumor su Xiaomi Mi MIX 4 e sulla possibilità che possa utilizzare l’UWB, in queste ore il colosso cinese ha pubblicato ufficialmente una immagine teaser in cui viene annunciata la data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 4.

Un display flessibile mai visto prima

Lo smartphone, com’è possibile osservare nell’immagine sottostante, verrà svelato il 10 agosto in Cina ad appena un giorno di distanza da un altro evento molto importante per il settore mobile: l’Unpacked 2021 di Samsung. Sebbene la data di presentazione sia una informazione decisamente importante, un video pubblicato dal leaker Digital Chat Station ruba i riflettori in quanto svelerebbe il display del tanto atteso dispositivo.

Oltre alla presenza della fotocamera nascosta sotto il display – si può notare il foro del sensore negli ultimi secondi del video sottostante -, Xiaomi sarebbe riuscita a sviluppare un display flessibile assolutamente strabiliante. Nel video lungo appena 18 secondi è possibile notare un display molto sottile e flessibile in un modo non ancora mai visto su uno smartphone. Se Xiaomi Mi MIX 4 dovesse realmente implementare questa tipologia di display, la compagnia avrebbe nelle mani una killer feature unica e prima d’ora mai resa disponibile sul mercato.

Cosa ne pensate del display del telefono? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina Xiaomi Mi 11 Ultra

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Xiaomi