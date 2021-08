Che Xiaomi stia vivendo un periodo di incredibile crescita lo sappiamo molto bene. Qualche settimana fa, infatti, il colosso cinese festeggiava il raggiungimento di un primato unico: il secondo posto nella classifica mondiale.

Xiaomi è il brand numero uno in Europa

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Strategy Analytics, durante il Q2 2021 Xiaomi si è aggiudicato il primo posto nella classifica UE per vendite di smartphone. La compagnia soffia il posto a Samsung, da sempre la numero uno in termini di vendite, commercializzando 12.7 milioni di dispositivi nel Vecchio Continente. Italia, Spagna, Russia e Ucraina sono i Paesi in cui il brand Xiaomi rappresenta la scelta numero uno per gli utenti, evidentemente per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo dei propri dispositivi.

Samsung paga un crollo del -7% YoY in Europa durante il Q2 2021 fermandosi a “soli” 12 milioni di dispositivi venduti, sebbene la nuova gamma di smartphone Galaxy A con connettività 5G sia di gran lunga la preferita dagli utenti. Apple può ritenersi più che soddisfatto delle prestazioni del secondo trimestre di quest’anno, complice una crescita record del 16% YoY con 9.6 milioni di iPhone commercializzati. La famiglia di iPhone 12 continua ad essere estremamente richiesta anche dai vecchi utenti rimasti ancorati a vecchi smartphone 4G.

OPPO, Realme e anche Redmi, infine, continuano a registrare una costante crescita in UE per via dell’ampia offerta di telefoni con caratteristiche accattivanti abbinate a prezzi di lancio molto aggressivi.

