Xiaomi, per la prima volta in assoluto, sorpassa Apple in termini di vendite di smartphone posizionandosi così al secondo posto della classifica globale, subito sotto Samsung. L’incredibile risultato, già agguantato durante il Q4 2020 quando il colosso cinese aveva soffiato alla compagnia di Tim Cook il terzo posto in classifica, solo durante il Q2 2021, come sottolinea l’azienda in relazione ai dati raccolti da Canalys, porta in alto il colosso cinese di 3% percentuali dalla compagnia di Cupertino – 17% di market share contro 14% – registrando una crescita YoY dell’83%.

Secondo posto nella classifica mondiale

Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, sottolinea che “raggiungere il secondo posto è un risultato storico per Xiaomi. Dopo cinque anni di miglioramento in condizioni molto difficili, i prodotti Xiaomi sono migliorati in modo significativo: hanno aperto la strada al segmento di mercato premium.” L’incredibile crescita dell’azienda è frutto anche di una costante attenzione e investimenti sostanziosi verso le nuove tecnologie come, ad esempio, la fotografia, il display e la ricarica rapida – non dimentichiamoci dei passi in avanti offerti dalla ricarica a 200 W.

Uno dei capi saldi di questa crescita è l’investimento in ricerca e sviluppo, per quest’anno incrementato del 30-40%, e al reclutamento di ben 5000 ingegneri in un anno per spingere la compagnia verso nuovi traguardi. Il prossimo obiettivo, a questo punto, è soffiare il primo posto a Samsung: il colosso sudcoreano è a soli due punti percentuali da Xiaomi, ma in questo mercato non bisogna mai dare nulla per scontato.

In copertina Xiaomi Mi 11 5G

