Alcune settimane fa vi avevamo parlato di una nuova e interessante tecnologia di ricarica wireless di Realme, ma solo recentemente siamo riusciti a scoprire qualche dettaglio in più su Realme MagDart.

50 W di potenza in wireless?

Ebbene, in queste ore abbiamo l’opportunità di osservare in azione la tecnologia di ricarica wireless magnetica sviluppata dall’azienda cinese. All’interno del video è ben visibile il singolare pad di ricarica wireless di fianco quello che dovrebbe essere lo smartphone Realme Flash. Nel video è possibile notare come la tecnologia MagDart impieghi circa 3 minuti per portare la percentuale di carica di Realme Flash dal 18 al 26%; secondo queste informazioni, è lecito prevedere circa un tempo ricarica completa (da 0 al 100%) di circa un’ora.

Dalle informazioni preliminari è molto probabile che la ricarica possa arrivare fino a 50 W di potenza e quindi tutto sommato più che soddisfacente. Il dato, secondo i colleghi di XDA, può essere recuperato considerando le informazioni sul voltaggio presenti nell’immagine soprastante. La corrente della batteria è pari a 4.4 A, mentre la tensione di ricarica si aggira attorno a 4 V. Considerando la probabile presenza di una batteria a doppia cella e tenendo a mente la tensione di uscita del caricabatteria a 10 V, è molto probabile che MagDart di Realme offra fino a 50 W di ricarica wireless.

Il giorno 3 agosto, durante l’evento Realme Magneti Innovation, la compagnia svelerà tutti i dettagli relativi alla tecnologia di ricarica wireless magnetica.

