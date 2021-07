Realme MagDart è una particolare tecnologia di ricarica wireless magnetica che l’azienda di Shenzhen ha in serbo per Realme Flash. La soluzione è simile a quella di Apple, la MagSafe, una tecnologia pensata per l’utilizzo in mobilità che Realme presenterà al pubblico fra meno di una settimana.

Le anticipazioni sulla ricarica MagDart di Realme

L’occasione in cui l’azienda cinese ha deciso di presentare Realme MagDart sarà l’evento Realme Magnetic Innovation in programma martedì 3 agosto alle ore 14:00. Per il momento, abbiamo solo qualche indizio con cui contestualizzare quella che vuole essere una tecnologia innovativa, pensata come soluzione di ricarica alternativa.

In questo campo specifico, Realme ci ha abituati a soluzioni all’avanguardia, si pensi alla tecnologia di ricarica SuperDart da 125 watt, di cui abbiamo parlato di recente, capace di ricaricare una batteria da 4.000 mAh dallo 0 al 41% in appena 5 minuti.

Ma la MagDart non viaggerà su questi livelli di speditezza perché lo scopo è differente: fornire all’utente un’alternativa wireless e magnetica, tramite un dispositivo che si aggancia alla parte posteriore della scocca dello smartphone, del succitato Realme Flash, il primo smartphone a offrire questa particolare tecnologia di ricarica.

Niente 125 watt, d’accordo, ma non si escludono wattaggi di un certo livello, considerando anche la generosa ventola posizionata posteriormente. Comunque, per saperne di più, continuate a seguirci.