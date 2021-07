OPPO e Realme hanno intenzione di svelare nuovi prodotti e tecnologie molto interessanti nel futuro prossimo, di cui quest’oggi abbiamo modo di scoprirne i dettagli a seguito ad alcune informazioni pubblicate in rete.

Nuova tecnologia di ricarica rapida in arrivo

Il prossimo 22 luglio, come viene annunciato direttamente da OPPO in un post pubblicato su Weibo, il colosso cinese svelerà una nuova tecnologia di ricarica rapida che si prospetta essere un importante traguardo.

Infatti, il post su Weibo recita il seguente testo: “Da 22.5 W a 125 W, la ricarica del telefono più diventare sempre più veloce?” OPPO, come ben sappiamo, l’anno scorso presentava la ricarica rapida da 125 W in grado di ricarica una batteria da 4000 mAh al 41% in appena 5 minuti – nulla che vedere con la tecnologia di ricarica rapida da 200 W di Xiaomi.

Ad oggi, a un anno di distanza dalla presentazione, nessuno smartphone OPPO monta la sopracitata tecnologia; si pensa che l’azienda possa avere qualcosa in programma proprio da questo punto di vista, ma non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire con certezza cosa bolle in pentola.

Realme lavora a due dispositivi per la ricarica rapida

Passando invece a Realme ma continuando a parlare di ricarica rapida, in queste ore emergono nuove informazioni su “MagMart“, una nuova famiglia di caricabatterie rapidi a cui l’azienda sta lavorando da diverso tempo.

Dai leak pubblicati in rete, sembra che Realme abbia intenzione di lanciare due prodotti con design molto differenti tra loro. Il primo, mostrato nell’immagine soprastante, ritrae un pad di ricarica wireless con design dal forte sapore premium, possibilmente in grado di offrire la ricarica rapida a 15 W di potenza.

Il secondo, invece, mantiene sì un design di alto livello ma è molto più grande e ingombrante del primo – sembra quasi un piccolo set top box. Infatti, è possibile notare una porta USB Type-C laterale con di sotto una vistosa griglia per la dissipazione del calore, il che ci porta a presumere che questo modello possa offrire una potenza di ricarica decisamente superiore.

OPPO Watch 2 si mostra in nuove immagini leak

Infine, tornando a parlare di OPPO ma volgendo lo sguardo verso il mondo dei dispositivi wearable, in questo gli smartwatch, sono state pubblicate su Twitter alcune immagini che ritraggono quella che dovrebbe essere la versione “Special Edition” di OPPO Watch 2.

Atteso presto la lancio con Snapdragon Wear 4100, le immagini leak svelano un dispositivo munito di un design sicuramente molto curato ma di poco differente a quello di OPPO Watch, e forse anche troppo simile agli Apple Watch.

