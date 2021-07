Continuano ad arrivare copiosi i rumor e leak riguardo Xiaomi Mi MIX 4, l’atteso smartphone di fascia alta di Xiaomi potenzialmente in grado di rivoluzionare il settore mobile come lo abbiamo conosciuto finora.

Fotocamera sotto il display e specifiche top

Infatti, secondo alcune informazioni pubblicate da DigitalChatStation, leaker di lungo corso piuttosto affidabile per quanto riguarda i piani di lancio di Xiaomi, sembra proprio che Xiaomi Mi MIX 4 sarà il primo smartphone a montare una fotocamera frontale sotto il display.

Purtroppo il leaker non ha indicato ulteriori informazioni sul dispositivo Xiaomi atteso per l’ultimo trimestre del 2021, ma recenti rumor convergono sul fatto che il display di Xiaomi Mi MIX 4 possa essere curvo, da 6,67 pollici, a risoluzione Full HD+ e con il processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G a muovere il tutto – bisognerà attendere il lancio di Xiaomi Mi 12 per il processore Qualcomm Snapdragon 895.

La batteria, punto critico di tutti gli smartphone di nuova generazione per via dei display con refresh rate alti e connettività 5G, dovrebbe essere da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W su cavo e 80 W in wireless.

Questi, ad oggi, sono le presunte specifiche tecniche di Xiaomi Mi MIX 4 su cui molti leaker convergono. Indipendentemente dalla veridicità o meno dei rumor, è lecito presumer che l’atteso smartphone segni un cambio di passo importante per Xiaomi, come del resto è avvenuto al lancio di ogni smartphone della serie Mi MIX.

In copertina Xiaomi Mi 11 5G

