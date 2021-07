Il mercato della telefonia mobile è in costante fermento, nonostante i tassi di crescita non siano più quelli di qualche tempo fa, complice anche la crisi dovuta alla pandemia che da oltre un anno tiene in scacco l’intero pianeta. Sono tantissimi i rumor relativi ai nuovi dispositivi in arrivo nel corso delle prossime settimane e oggi abbiamo riassunto qui tutti quelli più interessanti.

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

A tenere banco sono sempre i due pieghevoli Samsung, che saranno annunciati il prossimo 11 agosto nel corso di un Galaxy Unpacked insieme ad altri tre dispositivi. Partiamo da Samsung Galaxy Z Fold 3 che potrà utilizzare la S Pen Pro, annunciata a gennaio insieme alla serie Galaxy S21. La conferma arriva dalla certificazione FCC, secondo cui la nuova penna funzionerà anche con Galaxy Note 10 Lite. Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Note 20 Duo, la serie Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S6.

Al momento non è chiaro se Samsung intenda lanciare la nuova S Pen nel Galaxy Unpacked o in un secondo momento, né tantomeno se gli acquirenti del nuovo pieghevole potranno riceverla gratuitamente o con un bundle al momento dell’acquisto.

Secondo la certificazione TENAA invece, Samsung Galaxy Z Flip3 dovrebbe essere leggermente più piccolo e sottile del predecessore, pur mantenendo, grazie alle batterie da 2.300 e 903 mAh, una capacità molto simile a quella del modello attualmente in commercio.

Dalla Corea inoltre arrivano alcune indiscrezioni sui prezzi di vendita dei due dispositivi pieghevoli, ovviamente relative al mercato coreano. Samsung Galaxy Z Fold3 dovrebbe avere un prezzo compreso tra 1.900.000 e 1.999.000 won, circa 1400-1470 euro) mentre per Samsung Galaxy Z Flip3 si parla di cifre comprese tra 1.200.000 e 1.280.000 won, pari a 885-945 euro.

Se confermati si tratterebbe di prezzi decisamente inferiori rispetto ai modelli dello scorso anno, con Z Fold2 venduto a 2.398.000 won (1770 euro) e Z Flip a 1.650.000 won (1.217 euro). Basteranno questi ipotetici cali di prezzo a rendere più appetibili due smartphone comunque molto costosi o dovremo attendere ancora qualche generazione per vederne aumentata la diffusione?

Motorola Moto G60S

A tre mesi dal lancio di Moto G60, la compagnia americana è pronta a lanciare un modello leggermente rivisitato, chiamato Motorola Moto G60S, che dovrebbe essere venduto in Europa a un prezzo di circa 300 euro. Tra i miglioramenti troveremo 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre potrebbe essere disponibile la sola colorazione blu.

Per il resto il nuovo smartphone dovrebbe riprendere gran parte della scheda tecnica del modello originale, con schermo a 120 Hz, Snapdragon 732G e una batteria da 6.000mAh. La conferma su queste supposizioni arriverà solo nel corso delle prossime settimane, vi terremo informati a riguardo.

OPPO Reno6 Z 5G

Dovrebbe invece essere presentato la prossima settimana il nuovo membro della serie OPPO Reno6, destinato a debuttare in Tailandia prima di arrivare sugli altri mercati. Grazie all’immancabile Evan Blass possiamo dare uno sguardo all’aspetto di OPPO Reno6 Z 5G, con soluzione punch hole per la fotocamera frontale e tripla fotocamera posteriore.

Al momento è confermata la presenza di un chipset MediaTek Dimensity 800U, lo stesso già visto su OPPO Reno5 Z, con supporto alla ricarica rapida a 30W, a differenza degli altri modelli della serie che possono contare sulla ricarica rapida a 65 watt. Per tutti i dettagli sulla scheda tecnica l’appuntamento è fissato al 21 luglio, quando si terrà la presentazione ufficiale.

realme GT Master Edition/Master Explorer Edition

A fianco di realme GT Master Edition, che dovrebbe debuttare questo mese, potrebbe essere un secondo smartphone, che dovrebbe essere chiamato realme GT Explorer Edition. Anche se non sono stati forniti particolari dettagli su questa seconda variante, è possibile che si tratti di modelli simili ma dotato di una cover posteriore traslucida, come accaduto in passato con alcuni modelli Xiaomi.

Al momento non ci sono altri dettagli sulla scheda tecnica, che dovrebbe includere uno schermo AMOLED da 6,.55 pollici, Snapdragon 870 con 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria UFS 3.1, con una batteria da 4.500 mAh (ricarica a 65 watt) per completare una dotazione tecnica niente male. È comunque possibile che i due smartphone siano destinati esclusivamente al mercato cinese e che non arrivino mai sui mercati internazionali.

Redmi K50

Dopo alcune anticipazioni di Lu Weibing, General Manger di Redmi, che aveva anticipato l’arrivo della serie Redmi K50, arrivano maggiori dettagli relativi alle tempistiche di lancio sul mercato dei nuovi flagship del brand cinese. Con la sola eccezione della serie K30, annunciata a dicembre, i modelli della serie K sono sempre stati lanciati a inizio anno e anche i nuovi smartphone non dovrebbero fare eccezione.

Per conoscere la serie Redmi K50 dovremo attendere, secondo il leaker Digital Chat Station, i primi giorni del 2022. La presentazione dovrebbe infatti avvenire prima del festival di primavera, che in Cina celebra il capodanno che nel 2022 ricorre il primo febbraio. Abbiamo dunque davanti ancora parecchi mesi durante i quali non mancheranno anticipazioni e rumor che ci sveleranno cosa aspettarci dai nuovi flagship economici targati Redmi.

OnePlus Nord 2

Chiudiamo questa ampia carrellata con nuove immagini di OnePlus Nord 2: grazie al leaker Ishan Agarwal, in collaborazione con 91Mobiles, possiamo vedere i render stampa del prossimo medio gamma targato OnePlus.

Le immagini confermano la presenza di una soluzione punch hole nello schermo piatto di OnePlus Nord 2, che alloggerà la fotocamera frontale nella parte sinistra del display. A parte queste nuove immagini non ci sono altri dettagli, anche se ricordiamo che Nord 2 sarà il primo a utilizzare una OxygenOS basata sul nuovo codice condiviso con ColorOS.