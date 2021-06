Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy Z Fold 3, uno degli smartphone più chiacchierati in Rete tra quelli che saranno lanciati nei prossimi mesi.

Dalla Corea del Sud nelle scorse ore è arrivata una nuova indiscrezione che si va ad aggiungere alle altre già diffuse nelle settimane precedenti e secondo le quali il prezzo del nuovo smartphone pieghevole di Samsung dovrebbe essere più basso rispetto a quello del suo predecessore.

Al momento non vi sono dettagli precisi su quanto ampia potrebbe essere la riduzione di prezzo ma c’è chi sostiene che potrebbe arrivare fino al 20% e ciò si tramuterebbe per gli utenti interessati all’acquisto del nuovo smartphone pieghevole del colosso coreano in un possibile risparmio di quasi 400 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 3 anche con 512 GB di memoria

E sempre a proposito del prossimo atteso smartphone pieghevole del colosso coreano, pare che l’azienda stia valutando l’ipotesi di lanciare una versione con 512 GB di memoria integrata, che andrebbe così ad affiancarsi a quelle con 128 GB e 256 GB.

A differenza di quanto è avvenuto con Samsung Galaxy Z Fold 2, per la nuova generazione di smartphone pieghevole Samsung avrebbe deciso di non limitare la variante con 512 GB di memoria integrata a Cina, Hong Kong e Taiwan e già in Rete vi è una conferma per quanto riguarda la commercializzazione in Corea del Sud.

Del resto, considerato che Samsung Galaxy Z Fold 3 è in un certo senso il successore di Samsung Galaxy Note 20 per quanto riguarda la produttività, è probabile che il modello con 512 GB sarà disponibile anche in altri mercati.

Tra le feature dello smartphone non dovrebbero mancare una fotocamera sotto il display, un processore Qualcomm Snapdragon 888 e un design simile a quello della precedente generazione. Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere fino a d agosto.

Vi ricordiamo che Amazon Prime Day 2021 è finalmente iniziato e qui potete trovare tutte le offerte più interessanti.