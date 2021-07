In queste ore è stata rilasciata la versione 92 di Chrome, che ha portato con sé ottime novità riguardanti sicurezza, gestione dei permessi concessi ai siti e miglioramenti alla velocità di navigazione. Google però non si è fermata qui, aggiungendo a Chrome un’attesa funzionalità tramite l’utilizzo di un suo servizio ormai molto famoso: Google Lens. Grazie a questa integrazione infatti sarà possibile effettuare una ricerca per immagine, cosa già possibile in precedenza, ma con funzionalità estese in confronto al passato.

Rispetto alla precedente opzione che permetteva di fare click col tasto destro del mouse su un’immagine e selezionare l’opzione “Cerca su Google per immagini” la nuova opzione si attiva allo stesso modo e rimanda su una schermata apposita targata Google Lens. Questa mostra l’immagine sulla sinistra e i risultati della ricerca sulla destra. La nuova schermata permette anche di ritagliare e ingrandire l’immagine.

In maniera simile a ciò che troviamo sulla corrispondente app per mobile, Google Lens per Chrome desktop proporrà come primo risultato un link a Wikipedia. Oltre a questo troveremo la sezione “Corrispondenza principale” seguita dalle “Immagini simili” e i “Contenuti correlati”. Google comunque offre la possibilità, nel caso in cui la ricerca non sia stata soddisfacente, di provare ad utilizzare la ricerca tramite Google Immagini. In alto a destra è presente anche il tasto per l’upload di altre immagini.

Questa nuova opzione segna un bel passo in avanti sia per Chrome che per Lens. Google sembra determinata a portare e migliorare questo prezioso strumento su più servizi e dispositivi possibile, dopo averlo aggiunto a Google Photos e a Chrome per Android.