Google Lens è un servizio in cui il colosso di Mountain View crede molto e lo conferma la decisione di renderlo disponibile in vari prodotti, come il motore di ricerca delle immagini e Google Foto e di integrarlo in Android.

Ebbene, Google Lens nelle scorse ore ha compiuto un altro importante passo in avanti, ottenendo l’integrazione nella versione desktop di Google Foto, mettendo così a disposizione degli utenti una soluzione molto comoda per la copia del testo tramite il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

Google Lens fa il suo esordio sul desktop

In caso di apertura di un’immagine contenente del testo si visualizza il suggerimento “Copy text from image” che presenta il vecchio logo Google Lens e il pulsante per ignorare (viene mostrato a sinistra di Condividi, Modifica, Informazioni e altri controlli per Google Foto).

Con un tap su tale suggerimento, si avvia la classica animazione di Google Lens e tutto il testo presente in un’immagine viene selezionato per impostazione predefinita e viene visualizzato nel pannello di destra (è possibile deselezionare il testo dall’angolo in alto a destra per evidenziare solo parti specifiche e copiare con un pulsante mobile sull’immagine).

La tecnologia OCR è una funzionalità di Google Lens molto comoda ed è la sola feature al momento disponibile in questa versione web di Google Foto. Questo strumento di ricerca visiva attualmente non funziona per riconoscere monumenti o piante e potrebbe aiutare le persone a esplorare le loro immagini e i ricordi.

Ecco l’interfaccia di questa interessante soluzione:

Previous Next Fullscreen

Questa è la prima volta che Google Lens si espande al di fuori del mondo mobile (su Android è disponibile quando si utilizza Google Image Search mentre con Google Chrome è possibile tenere premuta qualsiasi immagine per un’analisi rapida).

Pare che questa nuova feature sia già in fase di rilascio e presto dovrebbe essere disponibile a livello globale.