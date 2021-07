La serie Samsung Galaxy S20 è ancora oggi una tra le migliori mai realizzate dalla compagnia sudcoreana, sebbene la famiglia Samsung Galaxy S21 abbia introdotto importanti novità sotto tanti punti di vista. I display degli smartphone Samsung sono considerati tra i più definiti e fedeli sul mercato, ma sembra che alcuni utenti stiano sperimentando importanti problemi di usabilità dei pannelli – per la maggior parte dei casi si tratta dei modelli Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Macchie verdi che non vanno via

Nella maggior parte dei casi i display degli smartphone Samsung iniziano a mostrare alcune linee innaturali che peggiorano vistosamente fino lasciare l’utente con un display con vistose macchie verdi. Un moderatore del forum ufficiale Samsung ha consigliato di effettuare il riavvio degli smartphone in safe mode per cercare di risolvere il problema, ma molti sottolineano che anche in questo modo non c’è verso di rimuovere le macchie.

Nei casi più eclatanti, come quelli mostrati nel video sottostante, alcuni utenti hanno dovuto ricorrere alla sostituzione del display mentre in tanti si chiedono cosa fare nel caso in cui il proprio smartphone non sia più coperto dalla garanzia.

In attesa di ricevere informazioni ufficiali da parte di Samsung, fateci sapere se anche voi avete riscontrato questi problemi con gli ex smartphone di punta dell’azienda.

