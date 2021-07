Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di importanti aggiornamenti per OnePlus Nord e Motorola Moto G9, Moto G9 Play e Moto G9 Power.

OnePlus Nord migliora la gestione della batteria

Iniziando da OnePlus Nord, il team di sviluppatori del produttore cinese ha rilasciato una nuova versione di OxygenOS (per i modelli commercializzati nei marcati europei è contraddistinta dalla sigla 11.1.4.4.AC01BA), introducendo alcune interessanti novità.

Stando a quanto si apprende dal changelog ufficiale (pubblicato sul forum dell’azienda), in seguito a tale update OnePlus Nord migliora la durata della batteria (ciò grazie anche ad una riduzione dei consumi in specifici scenari) e ottiene le patch di sicurezza Android relative a giugno 2021.

Tra le altre novità vengono segnalate la risoluzione del problema relativo alle notifiche ritardate e la risoluzione del problema di surriscaldamento che si verifica in determinate situazioni.

Il team di OnePlus ricorda che inizialmente l’aggiornamento sarà messo a disposizione di un numero ristretto di utenti e nel giro di qualche giorno sarà esteso a sempre più persone.

Motorola Moto G9, G9 Play e G9 Power ricevono Android 11

La serie Motorola Moto G9 è stata lanciata lo scorso anno con a bordo Android 10 e finalmente per chi ha acquistato tali smartphone è arrivato il momento di “assaggiare” Android 11.

Stando a quanto si apprende da PiunikaWeb, l’update ad Android 11 sarà inizialmente disponibile soltanto per un gruppo di utenti selezionati in determinate aree (per esempio nel Regno Unito), il suo “peso” è superiore a 1,1 GB e include anche nuove patch di sicurezza.

Probabilmente nel giro di qualche giorno l’update sarà rilasciato per tutti i possessori di questi smartphone e i più impazienti possono verificare la sua disponibilità con un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni e accedendo alla sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di OnePlus Nord