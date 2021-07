Una nuova versione di WhatsApp Beta è stata sottoposta nelle scorse ore al Google Play Beta Program: l’aggiornamento 2.21.14.18 dell’applicazione per Android è approdata sul Google Play Store portando con sé un paio di novità per i tanto usati messaggi vocali.

Negli ultimi giorni abbiamo visto diverse novità interessanti grazie alla versione beta di WhatsApp: la funzione View Once per foto e video – ora disponibile anche per iOS –, la selezione della qualità delle immagini da inviare, l’imminente apertura dei test sull’attesa funzione multidispositivo.

Messaggi vocali su WhatsApp Beta 2.21.14.18

Nelle scorse settimane si era già accennato al fatto che WhatsApp stesse lavorando ad una rivisitazione dell’esperienza d’uso dei messaggi vocali.

Si era parlato sia della comoda possibilità di riascoltare i messaggi vocali registrati prima di procedere all’invio degli stessi, che di un rinnovamento dell’interfaccia con l’introduzione della forma dell’onda acustica. Quest’ultima, come già accade su altre applicazioni, permette di farsi un’idea del tono o del volume dell’audio prima di ascoltarlo.

La novità è ancora in fase di sviluppo per WhatsApp per iOS, ma adesso i lavori procedono anche per la controparte Android.

Una volta implementata, come detto, la funzione offrirà una visuale della forma dell’onda acustica all’atto della registrazione del messaggio vocale. Una volta premuto il tasto stop per interrompere la registrazione, l’utente avrà la possibilità di riascoltare il messaggio prima di inviarlo.

Come installare WhatsApp Beta 2.21.14.18

La versione più recente di WhatsApp Beta (ecco la pagina per aderire al programma beta) è disponibile sul Google Play Store e la potete scaricare cliccando sul badge sottostante.