WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica istantanea più famosi e usati al mondo, tuttavia si porta dietro da sempre un grosso limite sottolineato a più riprese sia dagli utenti che da chi preferisce servizi concorrenti (su tutti, Telegram): l’impossibilità di un utilizzo multidispositivo senza soluzione di continuità.

Insomma, WhatsApp Web esiste, ma non ha niente a che vedere con la comodità offerta da altri servizi simili.

WhatsApp multidispositivo, finalmente

In ogni caso, WhatsApp sembra avere prestato orecchio alle richieste: negli ultimi giorni vi abbiamo parlato del piano per introdurre proprio una funzione multidispositivo. Per maggiori informazioni sul concreto funzionamento della feature vi rimandiamo al nostro articolo precedente.

Naturalmente, un cambiamento così importante – per la piattaforma sarebbe un vero e proprio punto di svolta – richiederà dei test accurati per scongiurare malfunzionamenti. A questo proposito, il team di WABetaInfo ha spiegato in un paio di tweet che WhatsApp chiederà l’aiuto dei propri utenti per condurre questi test e lo farà attraverso il lancio di un programma beta dedicato alla funzione multidispositivo.

Per poter prendere parte al programma di test sarà fondamentale aver installato sul proprio smartphone Android o iOS la versione più recente di WhatsApp Beta.

Stando a quanto riporta la fonte, l’early access a multi-device beta sarà disponibile molto presto e permetterà agli utenti partecipanti di usare WhatsApp Web senza aver bisogno di una connessione internet sullo smartphone collegato.

Allo stato attuale non è dato sapere se il programma beta sarà aperto solo ad un numero limitato di utenti, pertanto, se siete interessati a provare per primi questa novità, vi conviene continuare a seguirci per rimanere aggiornati sull’apertura delle adesioni.

Come scaricare WhatsApp Beta

La versione più recente di WhatsApp Beta (ecco la pagina per aderire al programma beta) è disponibile sul Google Play Store e la potete scaricare cliccando sul badge sottostante.