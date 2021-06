Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.12.7.

Le novità della versione 2.21.12.7 di WhatsApp Beta per Android

Nelle scorse settimane si è scoperto che tra le feature a cui il team di WhatsApp sta lavorando vi è anche quella che permetterà agli utenti di riascoltare un messaggio vocale prima di inviarlo. Tale feature, già in lavorazione per la versione iOS, a quanto pare arriverà pure sui dispositivi Android.

Il suo funzionamento sarà piuttosto semplice: ogni volta che l’utente toccherà il pulsante di arresto, WhatsApp gli consentirà di ascoltare il messaggio vocale prima di inviarlo.

Al momento viene visualizzato un pulsante annulla che elimina completamente il messaggio vocale ma, quando questa funzione sarà abilitata, sarà possibile trovare un pulsante di interruzione che non elimina il messaggio vocale nel momento in cui viene toccato, permettendo di ascoltarlo.

Questa nuova feature è ancora in fase di lavorazione allo stato attuale e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti. Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che avere pazienza.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

La versione 2.21.12.7 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti che si sono iscritti al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad esso dedicata seguendo questo link).