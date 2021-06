In questo momento WhatsApp sta rilasciando una nuova funzione dal nome autoesplicativo: View Once permette di inviare foto e video visualizzabili una sola volta da chi li riceve. I contenuti condivisi in questo modo spariscono dalla chat subito dopo essere stati chiusi dall’utente destinatario.

Non è la prima volta che una feature di questo tipo viene associata a WhatsApp: già nei mesi scorsi si era vociferato di “expiring media” e gli stessi Mark Zuckerberg e Will Cathcart ne avevano confermato il rilascio imminente al team di WABetaInfo.

WhatsApp Beta “View Once”

A quanto pare i dirigenti sono stati di parola: la nuova funzione è ufficialmente in roll out per WhatsApp, anche se Beta e solo per Android, a partire da oggi.

Ciascun utente può verificare se già ne dispone in maniera molto semplice: è sufficiente provare a condividere una foto o un video in una chat e controllare se, accanto al tasto per inviare il messaggio, compare quello di View Once, ovvero un piccolo “1” con un timer attorno, come mostrato nelle immagini qui sotto.

Come detto, foto e video condivisi in questo modo sono di fatto monouso: possono essere visualizzati una singola volta dal destinatario e il mittente riceve una notifica all’apertura degli stessi. Naturalmente, onde evitare di disorientare gli utenti, WhatsApp ha previsto delle nofitiche apposite come quella che vedete qui sotto: l’utente viene avvertito che la foto è impostata per essere visualizzata una sola volta e che, per una maggiore privacy, la stessa scomparirà subito dopo averla chiusa.

In ogni caso, ci sono alcune informazioni da conoscere:

se l’utente disattiva le conferme di lettura, non è in grado di sapere quando foto e video inviati come “View Once” vengono aperti, ma, quelli da lui ricevute e aperti vengono comunque segnalati al mittente. Questo non vale per i gruppi, dove l’informazione è comunque visibile.

Il ricevente può comunque salvare la foto o il video oppure effettuare uno screenshot, senza che WhatsApp notifichi alcunché. Una lacuna piuttosto grossa, se la feature è pensata per la tutela della privacy.

Foto e video “View Once” sono condivisibili anche nei gruppi e, tramite le Info del messaggio è possibile sapere chi li ha aperti.

I contatti bloccati possono comunque interagire nei gruppi comuni e, quindi, anche visualizzare foto e video, anche “View Once”.

Le foto e i video inviati come “View Once” a utenti che non abbiano ancora ricevuto la funzione sono comunque temporanei.

Come scaricare la versione più recente di WhatsApp Beta

La versione più recente di WhatsApp Beta (2.21.14.3) è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante o via APK Mirror a questo link. Gli utenti della versione stabile e quelli iOS dovranno pazientare ancora un po’.