Continua senza sosta il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, che nelle scorse ore hanno dato il via al rilascio di un’altra versione beta per i dispositivi Android di questa popolare app di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della versione 2.21.14.16.

Le novità della versione 2.21.14.16 di WhatsApp Beta per Android

La scorsa settimana, in occasione del rilascio della versione 2.21.14.6 di WhatsApp Beta, abbiamo scoperto che gli sviluppatori stanno lavorando all’introduzione di una funzionalità in virtù della quale gli utenti avranno la possibilità di decidere la qualità di un video da condividere.

Ebbene, con questa nuova release dell’applicazione scopriamo che la stessa possibilità verrà introdotta anche per quanto riguarda la condivisione delle immagini.

Saranno tre le opzioni tra le quali gli utenti potranno scegliere:

Automatica (consigliata) : WhatsApp rileva il miglior algoritmo di compressione per ciascuna immagine

: WhatsApp rileva il miglior algoritmo di compressione per ciascuna immagine Migliore qualità : WhatsApp condividerà l’immagine utilizzando la migliore qualità disponibile

: WhatsApp condividerà l’immagine utilizzando la migliore qualità disponibile Risparmio dati: ogni foto sarà compressa dal servizio prima della sua condivisione

Al momento questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e sarà messa a disposizione dei tester in prossime versioni beta dell’applicazione. Non vi sono informazioni su quando tale feature sarà implementata in una versione stabile e resa disponibile per tutti gli utenti Android e iOS ma probabilmente ci sarà da attendere ancora un po’.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.14.16 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’app di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).