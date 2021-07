La settimana si apre con una bella raccolta di aggiornamenti software per dispositivi – smartphone e tablet – Android e i brand interessati sono Samsung, OnePlus, Xiaomi e Redmi. Senza ulteriori indugi, scopriamo le novità di questi nuovi update.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019, Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019: le novità degli aggiornamenti

Partiamo da Samsung, che in tema di aggiornamenti software fa sempre la voce grossa e nella selezione di oggi piazza i due tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 e Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019.

La settimana scorsa il produttore sudcoreano era stato ancora una volta il primo OEM Android a rilasciare le nuove patch di sicurezza mensili: quelle di luglio 2021, che comunque non sono state ancora illustrate nei dettagli – dovrebbero risolvere il problema con Android Auto riscontrato da alcuni utenti –, sono arrivate innanzitutto sulla serie Samsung Galaxy S10 e poi anche su Samsung Galaxy Fold e Samsung Galaxy Tab Active 2. Adesso anche Samsung Galaxy Tab 8.0 2019 si accoda: la variante LTE del tablet sta ricevendo la versione firmware T295XXU4CUF8 a partire dalla Bolivia e contiene la SMR (Security Maintenance Release) di luglio 2021.

Per quanto riguarda il secondo modello, Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 sta ricevendo un aggiornamento coi fiocchi: il roll out è partito da vari mercati in Europa (Italia compresa), Asia e Sud America e si tratta di un major update, con Android 11 e le patch di sicurezza di giugno 2021. La versione firmware in arrivo sul modello europeo è la T515XXU8CUF4. Le novità sono le solite della One UI 3.x, ovvero novità grafiche, prestazionali, permessi one-time, nuovi controlli per la privacy e Benessere Digitale migliorato, novità per Samsung Keyboard, Home screen, Lock screen, Impostazioni, chiamate e conversazioni e quant’altro.

Redmi Note 9 Pro, Redmi 6, Redmi 6A e Xiaomi Mi MIX 3: le novità degli aggiornamenti

Spostandoci in casa Xiaomi/Redmi, i modelli che figurano in questa raccolta sono: Redmi Note 9 Pro Max, Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 6a e Xiaomi Mi MIX 3.

Venduto soltanto in India, Redmi Note 9 Pro Max sta finalmente ricevendo l’atteso aggiornamento ad Android 11, con numero di build V12.0.1.0.RJXINXM. Si tratta di una build etichettata come Stable Beta. Quanto al futuro, lo smartphone dovrebbe ricevere dapprima la MIUI 12.5 (ecco la nostra prova con novità, miglioramenti e bug) e poi anche Android 12 e la MIUI 13, ma è impossibile fare previsioni sulle tempistiche.

Redmi 6 e Redmi 6A sono due modelli precedenti al cambio di strategia con Redmi, tanto che il marchio Xiaomi figura ancora sia nel loro nome che sul retro dei device. Per questi modelli (e non solo), Xiaomi aveva cancellato l’aggiornamento alla MIUI 12 a dicembre 2020, tuttavia adesso qualcosa si muove: in un post di Xiaomi Mi Community, viene confermato che non ci sarà un aggiornamento OTA a causa di limiti tecnici dei due smartphone, tuttavia permane la possibilità di installare l’update come “Fastboot ROM“. In pratica, gli utenti interessati possono sbloccare il bootloader del proprio smartphone tramite Xiaomi Mi Unlock Tool e installare il firmware della MIUI 12 mediante Xiaomi Mi Flash Tool. Va detto, comunque, che il produttore sconsiglia di farlo e che la Fastbook ROM è disponibile solo per la variante cinese.

Mentre i rumor su Xiaomi Mi MIX 4 si moltiplicano, il vecchio Xiaomi Mi MIX 3 si prepara a ricevere la MIUI 12.5, più o meno. Come segnalato da Zhang Guoquan, director of system software department di Xiaomi, la prossima settimana arriverà la prima beta interna. Resta da capire quanto tempo ci vorrà per la beta pubblica e poi per la release stabile.

OnePlus Nord CE 5G: le novità dell’aggiornamento

Infine, tocca al dispositivo più recente di questa selezione: OnePlus Nord CE 5G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo la OxygenOS 11.0.4.4 con le patch di sicurezza di giugno 2021 e qualche miglioramento per fotocamera, velocità di ricarica ed esperienza di sblocco.

Ecco il changelog completo ufficiale:

System Improved the face unlock experience Improved the charging speed Improved system stability and fixed known issues

Camera Improved front camera performance Reduced noise in dark areas of NIGHTSCAPE photos Optimized the video call experience



Come aggiornare Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019, Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019, Redmi Note 9 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Xiaomi Mi MIX 3, OnePlus Nord CE 5G

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli Xiaomi e Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

