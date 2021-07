Xiaomi è più che mai impegnato a immaginare la prossima generazione di smartphone di fascia alta da lanciare e, dopo il brevetto su un dispositivo munito di fotocamera frontale nella cornice superiore, in queste ore scopriamo che avrebbe in cantiere anche uno smartphone a conchiglia.

Il design ricorda Samsung Galaxy Z Flip

Simpaticamente etichettato come Xiaomi Mi Mix Flip dal team di LetsGoDigital per via della sua estrema somiglianza a Samsung Galaxy Z Flip, in queste ore il CNIPA (China National Intellectual Property Office) ha accettato la richiesta di brevetto su uno smartphone estremamente interessante. Le immagini contenute all’interno della documentazione svelano un design piuttosto comune per chi segue il settore, con un display in grado di chiudersi verso l’interno grazie a un’apposita cerniera centrale.

Il pannello, possibilmente di tipo OLED considerando l’assenza di un sensore fisico per le impronte digitali, è interrotto unicamente da una doppia fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro. Sul telaio sono ben visibili i tasti fisici per il bilanciere del volume, il carrellino della SIM, lo speaker mono (?) e la porta USB Type-C sul fondo. Il retro, invece, condivide qualche somiglianza con quello di Huawei Mate 30 per via di un modulo fotografico circolare costituito da tre sensori.

Purtroppo terminano qui le poche informazioni riguardanti il brevetto dello smartphone a conchiglia di Xiaomi, ma sembra chiaro che l’idea del colosso cinese ruoterebbe attorno al lancio di un dispositivo simile a quello di Samsung ma possibilmente ad un prezzo inferiore considerando l’assenza del display esterno secondario.

Si studiano diversi design per nuovi smartphone

Un ulteriore brevetto pubblicato sempre dal CNIPA, svela quattro smartphone muniti di design molto differenti tra di loro di cui tre dei quali completamente sprovvisti di tasti fisici.

Andando con ordine, il primo dispositivo presenta un telaio tondeggiante e una doppia fotocamera centrale. Le cornici sono ridotte all’osso e non sono visibili tasti fisici. Sul retro trova posto un modulo fotografico piuttosto imponente con tre sensori di grandi dimensioni di cui uno possibilmente periscopico. Il secondo dispositivo, invece, è molto simile a quello appena descritto se non per la presenza di una singola fotocamera frontale punch hole.

Passando, poi, agli altri due modelli, per il terzo scopriamo un telaio con cornici ben più prominenti e una singola fotocamera punch hole questa volta nell’angolo superiore sinistro. I tasti per il bilanciere del volume e per l’accensione sono ben visibili sul lato destro, mentre lungo i lati corti appaiono quelle che dovrebbero essere le antenne per la connettività.

Il quarto modello, infine, torna nuovamente a montare una doppia fotocamera punch hole, sempre nell’angolo sinistro, mentre il telaio è questa volta molto più squadrato rispetto i tre modelli visti finora. Anche in questo caso, il dispositivo non presenta alcun tasto fisico.

