Agli inizi di febbraio vi avevamo parlato di un brevetto OnePlus circa uno smartphone munito di fotocamera frontale nella cornice, una soluzione che anche Xiaomi starebbe attivamente studiando. Si dice che il colosso cinese sia una delle aziende hi-tech più all’avanguardia per quanto riguarda l’implementazione della fotocamera sotto il display, ma la soluzione svelata in questo brevetto metterebbe da parte tutte le sfide ingegneristiche alla base di un sensore fotografico al di sotto di un pannello touch.

La fotocamera è nascosta nella cornice

Depositato presso lo European Patent Office e lo United Patend and Trademark Office rispettivamente il 2 e 3 giugno, il brevetto Xiaomi descrive uno smartphone inedito caratterizzato da una fotocamera frontale centrale nascosta nella cornice del display. Invece di interrompere la diagonale del pannello con soluzioni come, ad esempio, le fotocamere punch hole, la soluzione studiata in questo caso offre maggiore facilità di implementazione e un costo inferiore.

Benché l’idea di Xiaomi sia stata ben documentata in 14 pagine, è ancora presto per esprimersi circa le tempistiche di presentazione di questo dispositivo. I brevetti, infatti, non sempre corrispondono a prodotti che vengono poi realizzati e commercializzati, ma ci offrono un suggerimento circa la direzione in cui si sta muovendo il team di ricerca e sviluppo.

