La notizia della collaborazione tra Google, Samsung e Fitbit per dare vita alla nuova versione di Wear OS – adesso chiamato semplicemente Wear -, ha rimesso in moto le speranze dei tanti utenti muniti di uno smartwatch con l’OS di Google. Dopo mesi e mesi di stagnazione contro una sempre più agguerrita competizione da parte di Apple con la sua linea di Apple Watch, Wear OS 3.0 dovrebbe segnare il ritorno di Google in pompa magna.

I device di Mobvoi monteranno Wear OS 3.0

È di queste ore un importante rumor su Mobvoi circa l’arrivo dell’aggiornamento a Wear OS 3.0 dopo che la stessa compagnia, qualche tempo fa, aveva già assicurato che TicWatch Pro 3 avrebbe presto abbracciato il nuovo OS per i wearable. Una fonte ben informata dei fatti avrebbe confidato al team di Wearable che TichWatch Pro 3 e TicWatch E3 (fresco di presentazione) riceveranno l’update a Wear OS 3.0 già a partire da fine anno.

Ad oggi si possono contare sulle dita di una mano gli smartwatch in grado di sfruttare le novità dell’OS di Google. Infatti, oltre all’attesissimo Samsung Galaxy Watch 4, sembra che solo gli ultimi smartwatch di Mobvoi riceveranno la nuova versione, sebbene Qualcomm abbia più volte confermato che teoricamente sono compatibili tutti i device con Qualcomm Snapdragon Wear 3100 e 4100.

