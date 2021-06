In attesa che arrivino i frutti della neo collaborazione tra Google e Samsung per Wear, Mobvoi, l’azienda responsabile della produzione degli smartwatch TicWatch, torna alla carica presentando il modello TicWatch E3 dopo che era stato largamente anticipato da questo importante leak.

Caratteristiche TicWatch E3

TicWatch E3 è il secondo smartwatch a essere basato sul processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 – il primo è il modello TicWatch Pro 3. Il cuore del nuovo modello è senza ombra di dubbio il suo aspetto minimal, senza fronzoli, con una cassa circolare da 44 x 47 x 12.6 mm con display AMOLED da 1.3 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel.

Con un peso di appena 32 grammi pur avendo una cassa in acciaio inossidabile e cinturino in morbido silicone, il cuore pulsante di TicWatch E3 è accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione interno. Il pezzo forte, oltre alle specifiche che vedremo nelle prossime righe, è senza ombra di dubbio la batteria da 380 mAh in grado di offrire fino a 2 giorni di autonomia.

TicWatch E3 offre molto considerando il prezzo a cui viene indicato: infatti, oltre alla suite di applicazioni per il fitness come TicHealth, TicMotion, TicExercise e TicSleep, sul nuovo smartwatch di Mobvoi sono presenti alcune interessanti aggiunte. Il sensore SpO2 è in grado di registrare l’ossigenazione del sangue tramite l’applicazione TicOxygen, TicZen aiuta a ritrovare la pace e a ridurre lo stress, TicBreath accompagna l’utente durante gli esercizi di respirazione, TicHearing monitora la quantità di inquinamento acustico nelle vicinanze mentre TicSleep monitora la qualità del sonno.

Sono presenti ovviamente anche il supporto al sistema operativo Wear, il modulo GPS, NFC con supporto a Google Pay, speaker e microfono per interagire con Google Assistant, la funzione di tracking automatico dell’attività fisica e la certificazione IP68 ad acqua e polvere.

Prezzo e disponibilità TicWatch E3

TicWatch E3 è già da adesso disponibile su Amazon al prezzo di 199,99 euro. Se siete interessati potete acquistarlo cliccando sul link sottostante:

Acquista TicWatch E3 su Amazon

