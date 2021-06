Durante il Google I/O 2021 il colosso di Mountain View ha svelato le grandi novità in arrivo per la piattaforma smartwatch, a partire dall’unione degli intenti con Samsung e Fitbit per dare vita ad una nuova generazione di smartwatch basati su Wear – ancora oggi internamente etichettato come “Wear OS 3.0”. In quel frangente non era stato toccato il tasto più caro agli utenti muniti di smartwatch con sistema operativo Wear: “il mio device sarà in grado di supportare il nuovo sistema operativo una volta lanciato?”

Arrivano alcune conferme da Qualcomm

Sebbene ad oggi non abbiamo ancora una risposta esaustiva su quali saranno i modelli di smartwatch supportati, un portavoce di Qualcomm ha dichiarato ai colleghi di XDA che la piattaforma Qualcomm Snapdragon 3100 e Snapdragon 4100/4100+ supporterà la nuova versione di Wear. “Stiamo lavorando con Google per portare Wear OS 3.0 sulle piattaforme Snapdragon Wear 4100+ e 4100. Le piattaforme Snapdragon Wear 3100, 4100+ e 4100 sono in grado di supportare Wear OS 3.0, ma al momento non stiamo discutendo di specifiche“.

Ad oggi, come racconta anche Mobvoi – l’unica azienda i cui smartphone montano Qualcomm Snapdragon 4100, come il modello TicWatch E3 presentato qualche ora fa – in un post pubblicato su Reddit, lo smartwatch TicWatch Pro 3 GPS riceverà un aggiornamento a Wear OS 3.0 ma in una successiva dichiarazione ai colleghi di 9to5google ha confermato che “[…] non c’è stata ancora alcuna conferma ufficiale su eventuali tempi di aggiornamento da parte di Google“.

Insomma: le indicazioni fornite da Qualcomm ci indicano che potenzialmente saranno molti i modelli di smartwatch in grado di supportare la nuova versione di Wear, ma spetterà ai vari OEM implementare o meno le novità per i modelli in commercio.

