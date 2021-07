Per quanto il team di sviluppo della MIUI sia costantemente all’opera per introdurre nuove feature e correggere gli eventuali bug che immancabilmente colpiscono ogni tipologia di software, alcune volte trovare la soluzione adatta per correggerli può essere molto difficile.

I bug sono ben noti e un fix è in arrivo

Alcuni utenti muniti di smartphone Xiaomi e POCO con la MIUI 12, lamentano da qualche tempo alcuni fastidiosi bug a livello del Centro di Controllo della personalizzazione Android, soprattutto per quanto riguarda la fluidità della UI che spesso è prona a lag e impuntamenti vari. Nel corso del tempo il team della MIUI è riuscito a correggere questi problemi andando ad ottimizzare le animazioni del Centro di Controllo, soprattutto rimuovendo l’effetto sfocato, ma ancora oggi capita sovente di notare piccoli lag.

Ultimamente, a seguito del rilascio della MIUI 12.1.2, diversi utenti hanno notato la comparsa di ulteriori bug. Un utente munito di Xiaomi Mi 9T è stato colpito da un bug della interfaccia del Centro di Controllo in cui il display non rispondeva più ai comandi touch e la UI aveva assunto una strana colorazione, come si può notare nell’immagine soprastante.

Fortunatamente un moderatore del forum ufficiale ha informato la community che il team di sviluppo della MIUI è a conoscenza del bug e dei vari problemi della MIUI 12. La speranza è che gli attesi aggiornamenti software sistemeranno i bug una volta per tutte.

Avete notato strani bug con la MIUI 12? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

