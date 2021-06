Se le offerte del Prime Day di Amazon non vi hanno permesso di acquistare uno smartphone Android ad un prezzo inferiore da quello di listino, l’offerta di oggi su POCO F3 potrebbe farvi cambiare idea.

Se, infatti, siete alla ricerca di un buon smartphone Android economico ad un prezzo molto interessante, non perdete tempo e cliccate il link in calce alla news. POCO F3 è in offerta su Amazon al prezzo di 299,96 euro anziché 369 euro, con uno sconto pari al 19% del prezzo di listino.

Lo smartphone, che lo abbiamo definito come uno Xiaomi Mi 11i sprovvisto del processore Qualcomm Snapdragon 888, presenta un design molto curato e una scheda tecnica niente male. Frontalmente campeggia un pannello AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificazione HDR10+ e tecnologia MEMC.

Il processore Qualcomm Snapdragon 870 è accompagnato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, in questa offerta di Amazon. Bene la connettività con supporto al 5G (SA/NSA), 4G/LTE, Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 6 e un emettitore ad infrarossi. Quattro sensori per la fotocamera posteriore, una buona autonomia grazie alla batteria da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W e Android 11 con la MIUI 12.

