Il team di Realme sta continuando a spingere sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda la disponibilità della beta di Android 11 per i propri smartphone.

Finalmente Android 11, anche se in beta

In queste ore, infatti, la compagnia ha aperto l’accesso alla beta di Android 11 per i seguenti smartphone:

Se possedete uno dei seguenti smartphone e volete provare la beta di Android 11 con la personalizzazione realme UI 2.0, assicuratevi che i dispositivi abbiano le seguenti versioni firmware:

RMX1971EX_11_C.14 per Realme 5 Pro;

RMX2111PU_11.A.35/RMX2111PU_11.A.37 per Realme Narzo 30 Pro 5G;

RMX3171_11.A.17 per Realme Narzo 30A.

Per accedere alla beta di Android 11 è necessario accedere al pannello delle Impostazioni > Aggiornamenti software > tap sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra > Versione di prova > Applica > inserire le informazioni richieste.

Consigli prima di installare la beta

Alcuni consigli utili prima di installare la beta di Android 11 sul proprio smartphone Realme supportato:

assicurarsi che il proprio device non sia rootato;

effettuare il backup del proprio telefono e dei file personali;

aggiornare tutte le applicazioni installate prima di procedere all’installazione della beta di Android 11 per ridurre i rischi di crash;

la versione beta di Android 11 può avere un impatto significativo sull’esperienza di utilizzo quotidiana del telefono;

assicurarsi di avere a disposizione più di 5 GB di spazio interno per evitare il fallimento dell’installazione dell’aggiornamento;

non tutti gli utenti riceveranno l’accesso alla beta di Android 11; in tal caso è consigliato attendere l’arrivo della versione stabile.

Questi sono i semplici passi da seguire per richiedere la beta di Android 11 (realme UI 2.0) tramite OTA. Ad oggi, purtroppo, non ci sono informazioni circa le tempistiche di arrivo della versione stabile del sistema operativo di Google; a tal proposito, vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.

