Tra le ultime novità in casa Google vi è l’arrivo sul Play Store dell’app Google Stadia per i dispositivi Android TV e un miglioramento della ricerca in Chromecast con Google TV.

Google Stadia arriva su Android TV

Finalmente gli utenti Android TV hanno la possibilità di scaricare dal Google Play Store l’applicazione di Google Stadia anche se, prima di accedere al servizio del colosso di Mountain View, dovranno avere ancora un po’ di pazienza.

All’inizio di questo mese il team di Google ha annunciato che dal 23 giugno il servizio dedicato agli appassionati di gaming sarà finalmente disponibile sui dispositivi Android TV e Google TV e, pertanto, da domani sarà possibile accedervi.

Prima di visualizzare il messaggio con cui viene informato che Google Stadia non è ancora accessibile, l’utente viene indirizzato a una schermata di selezione dell’account Google e ciò suggerisce che Android TV supporterà l’accesso con più account (cosa che l’app mobile non può fare).

Nel Google Play Store l’app dedicata ai dispositivi Android TV ha un nome del pacchetto diverso da quello della versione mobile (differente è anche il “peso”, da 100 MB quello della versione mobile e da 56 MB quello dell’altra) e ciò conferma che si tratta di due applicazioni distinte.

Inoltre, sempre grazie al Google Play Store sappiamo che l’applicazione supporterà anche la feature Party Chat.

Potete scaricare Google Stadia per Android TV attraverso il seguente badge:

Migliora la ricerca su Google TV

Tra le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento software di Google Chromecast con Google TV ne troviamo anche una che riguarda il motore di ricerca, che presenta ora un’interfaccia che ricorda in qualche modo quella già vista su Google Pixel Launcher.

La nuova barra di ricerca si estende per quasi tutta la larghezza dello schermo, presenta sulla sinistra il logo di Google Assistant e mostra un messaggio con cui invita gli utenti a cercare applicazioni e giochi (se i contenuti non sono stati già scaricati, l’utente viene rimandato al Google Play Store).

Non è chiaro se questa modifica sia stata introdotta con l’ultimo update o sia frutto di un aggiornamento lato server ma pare essere comunque disponibile per la maggior parte degli utenti.