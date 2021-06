Dopo quasi un anno e mezzo dal lancio, finalmente, Google Stadia è pronta ad arrivare su Android TV: l’annuncio arriva direttamente da Google, che si prepara a lanciare un client dedicato alla propria piattaforma di gioco in streaming.

Google Stadia arriva finalmente su Android TV

La data scelta è il prossimo 23 giugno, giusto in tempo per non sforare nel secondo semestre dell’anno; da quel giorno, la nuova app di Google Stadia sarà scaricabile da tutti i dispositivi Android TV (supportati al momento).

La lista di dispositivi compatibili non è al momento molto ampia, ma include i più venduti e utilizzati box e set:

Chromecast con Google TV

Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Shield TV Pro Onn FHD Streaming Stick e UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505 e OLED 935/805 Android TV Series

Xiaomi MIBOX3 e MIBOX4

Per giocare con Stadia su Android TV basterà scaricare l’app e collegare il controller via Bluetooth.

Sling TV sbarca nella homescreen di Google TV

Google nel frattempo ha aggiunto alla propria Google TV anche l’integrazione alla homescreen per Sling TV, noto servizio di streaming americano; da questa settimana quindi i possessori di Chromecast con Google TV potranno accedere alla guida TV live senza dover accedere all’app Sling TV.