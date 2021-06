La collezione odierna degli aggiornamenti software per smartphone Android tocca la serie di riferimento di Samsung, l’ultimo arrivato in casa OnePlus e uno degli ultimi smartphone di LG. Senza ulteriori indugi, scopriamo le novità di tutti questi nuovi update.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Per la terza volta nel solo mese di giugno 2021, tornano ad aggiornarsi i flagship Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra riprova), Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco la nostra riprova).

Questo nuovo aggiornamento è in roll out in Corea del Sud, Thailandia e Germania, pertanto è già approdato anche in Europa. La nuova versione firmware rilasciata dal produttore sudcoreano è la G99xxXXU3AUF6 e include un fix per il fastidioso lag della Fotocamera segnalato da numerosi utenti e miglioramenti per gli effetti delle videochiamate.

Accanto a questi correttivi, è altresì presente una nuova funzione che consiste nella possibilità di scansionare e riconoscere dei codici QR nelle immagini salvate nella galleria dello smartphone.

A rendere importante questo update è, però, l’ultimo dettaglio puntualizzato da Samsung: quanto meno nel changelog per il mercato coreano, il produttore dice di aver risolto il problema di surriscaldamento di Galaxy S21.

OnePlus Nord CE 5G: le novità dell’aggiornamento

OnePlus Nord CE 5G è stato presentato da poco e, pur non essendo un best buy clamoroso, non ha faticato a raccogliere consensi.

Adesso il nuovo membro della serie Nord ha iniziato a ricevere il primo aggiornamento software della sua breve esistenza. Si tratta del più classico degli update correttivi finalizzato a portare lo smartphone più pronto tra le mani dei primi acquirenti.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, OnePlus Nord CE 5G sta ricevendo la OxygenOS 11.0.2.2 a partire dal mercato indiano. L’update comprende miglioramenti a livello di sistema, altri per il comparto fotografico e le patch di sicurezza di maggio 2021.

In attesa di capire quando prenderà il via il roll out a livello globale, ecco il registro delle modifiche completo:

System Improved the accuracy of screen color Fixed known issues and improved stability Updated Android security patch to 2021.05

Camera Improved the portrait photography of the front



LG VELVET LTE: le novità dell’aggiornamento

Ormai lo sappiamo: LG ha deciso di tirare i remi in barca e il mese scorso ha lasciato definitivamente il mercato degli smartphone.

Nel comunicare questa storica decisione, il produttore coreano, che da anni non si faceva esattamente amare per il supporto software garantito ai propri dispositivi, aveva preso l’impegno di continuare a rilasciare aggiornamenti per i propri smartphone e, a quanto pare, lo sta onorando.

Lanciato poco meno di un anno fa, LG VELVET LTE è una variante solo 4G del modello più noto e nelle scorse ore ha iniziato a ricevere l’update ad Android 11. Alla buonora.

Arrivato sul mercato con un SoC vecchio – il Qualcomm Snadragon 845 – e un software composto dalla UX9 con base Android 10, lo smartphone ha dovuto attendere parecchio prima di vedere Android 11. Stando a quanto riportato nel post di annuncio su un forum ufficiale, il roll out, comunque graduale, è stato annunciato da LG per il solo mercato della Corea del Sud.

Accanto ad Android 11, l’aggiornamento contiene anche delle novità per il comparto fotografico: le due nuove modalità Quick View e Night Time Lapse Mode e un lettore di codici QR integrato.

Secondo la versione ufficiale del produttore, LG VELVET LTE riceverà sia Android 12 che Android 13. Resta da capire se LG terrà fede alla promessa e quanto sarà lunga l’attesa.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, OnePlus Nord CE 5G e LG VELVET LTE

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

per gli LG, “Impostazioni > Generali > Centro Aggiornamenti > Aggiornamento Software > Controlla Aggiornamenti“.

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android? Sappiate che l’Amazon Prime Day 2021 è alle porte, potrebbe dunque tornarvi utile salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte sugli smartphone. Nel frattempo non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone Android.

Leggi anche: Recensione OnePlus NORD CE 5G