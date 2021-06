Da qualche anno Leica bazzica nel mondo degli smartphone per via della proficua collaborazione con Huawei ma pochi istanti fa, con un evento per la stampa organizzato in quel di Tokyo, ha compiuto il passo successivo: è stato annunciato ufficialmente Leitz Phone 1, il primo smartphone che reca la firma dallo storico produttore di fotocamere.

Caratteristiche tecniche e design di Leica Leitz Phone 1

Leitz Phone 1 presenta una scheda tecnica molto ambiziosa, ma che sa di già visto. Infatti, al netto del design del device, per il resto il legame di parentela con il già noto Sharp Aquos R6 è piuttosto evidente e d’altronde Leica lo ha dichiarato apertamente.

In mezzo alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888, ai 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e al display OLED IGZO Pro da 6,6 pollici con luminosità fino a 2000 nit e refresh rate variabile da 1 a 240 Hz, la caratteristica più sorprendente è legata al comparto fotografico e, parlando di Leica, non poteva essere altrimenti. Sul retro, infatti, è presente un sensore unico da 1″ con risoluzione di 20,2 MP, apertura f/1,9, lenti Leica Summicron a 7 elementi e lunghezza focale equivalente a 19mm.

L’importanza attribuita da Leica a questo elemento è testimoniata dall’inclusione di un copriobiettivo circolare magnetico. A proposito di protezione, lo smartphone viene venduto con una cover rigida in confezione. Tornando brevemente sul design di Leitz Phone 1, i colori della back-cover sono in perfetto stile Leica, anche se non è in pelle bensì in vetro con finitura opaca; il resto dello smartphone è in metallo in colorazione Leica Silver e sul retro spicca l’iconico Leica Red Dot.

Ecco la scheda tecnica completa dello smartphone:

display Pro IGZO OLED da 6,6 pollici con risoluzione UXGA+ da 1260 x 2730 pixel, display, 1-240Hz refresh rate, luminosità fino a 2000 nit, 10-bit, supporto HDR e Dolby Vision;

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660;

12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1 con supporto microSD fino a 1 TB;

fotocamera posteriore da 20,2 MP con LED Flash, apertura f/1.9, sensore da 1″, lenti Leica Summicron 7P, ultra-wide, equivalente a 19mm;

fotocamera anteriore 12,6 MP con apertura f/2.3 e sensore ToF con autofocus;

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, USB-C, GPS + GLONASS, NFC, porta jack audio 3,5 mm;

sensore per le impronte digitali Qualcomm 3D Sonic Max;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida;

dimensioni: 162 x 74 x 9,5 mm;

peso di 212 g;

certificazione IP68;

Android 11 con interfaccia personalizzata da Leica (ovviamente in bianco e nero).

Prezzo e disponibilità

Leica Leitz Phone 1 è venduto in esclusiva da Softbank in Giappone (link in fonte) al prezzo di listino di 187.920 yen, al cambio 1420,70 euro. Lo smartphone sarà in pre-ordine da domani, 18 giugno 2021, con spedizioni a partire da luglio. Non ci sono informazioni in merito ad una eventuale commercializzazione in Europa.

