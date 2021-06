Annunciata ufficialmente nei giorni scorsi, Vodafone Open è la nuova iniziativa dell’operatore rosso che permette ai clienti di provare le offerte di rete fissa e mobile senza vincoli contrattuali di sorta.

Nasce Vodafone Open

Se giusto questa mattina vi avevamo raccontato della possibilità di provare la rete 5G di Vodafone, adesso restiamo in tema: sul sito dell’operatore è stata annunciata la nascita di Vodafone Open e Andrea Duilio, Direttore Consumer di Vodafone Italia, ne ha parlato così: «Con Vodafone Open vogliamo rafforzare il rapporto di fiducia con i clienti basandolo su trasparenza e libertà di scelta. In un contesto di mercato in cui l’offerta è sempre più ampia, le persone sono libere di provare i nostri servizi senza vincoli ed eventualmente cambiare idea senza costi aggiuntivi. Vogliamo che il cliente scelga di rimanere con noi perché apprezza la qualità dei servizi e dell’esperienza che ogni giorno ci impegniamo ad offrire».

Insomma, attraverso la rimozione di vincoli e la possibilità di ripensamenti senza ripercussioni, Vodafone punta a creare un rapporto di fiducia e ritiene di poterla conquistare attraverso la qualità dei propri servizi.

Offerte di rete fissa e mobile compatibili con Vodafone Open

Disponibile da oggi, 13 giugno 2021, la promozione Vodafone Open è articolata in più servizi. Gli esempi portati dall’operatore sono i seguenti:

Vodafone Family Plan , la nuova offerta convergente che unisce fibra e mobile (senza vincoli e senza costi aggiuntivi) e che mette a disposizione: GigaNetwork Fibra sino a 2,5Gpbs in download e 500Mbps in upload GigaNetwork 5G sino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload;

, la nuova offerta convergente che unisce fibra e mobile (senza vincoli e senza costi aggiuntivi) e che mette a disposizione: tutte le altre offerte di rete fissa ;

; le offerte di rete mobile , con particolare riferimento ai nuovi clienti – sia con portabilità del numero che senza –, i quali avranno la possibilità di provare l’esperienza Vodafone per 30 giorni e qualora non fossero soddisfatti e decidessero di passare ad altro operatore, potranno farlo senza vincoli e chiedere il rimborso dei costi sostenuti per la prova (costo di attivazione, se previsto; canone del primo mese dell’offerta scelta; eventuale costo per la portabilità del credito; sono esclusi dal rimborso eventuali costi per traffico extra e per smartphone acquistati a rate in abbinamento all’offerta). Ai fini del rimborso – su IBAN o tramite assegno –, il cliente dovrà richiedere la portabilità in uscita nel corso del periodo di prova e, a portabilità avvenuta, seguire le istruzioni fornite da Vodafone. Sono compatibili con Vodafone Open tutte le offerte ricaricabili , vale a dire le serie RED, Infinito, Shake, Special e C’All. Sono invece escluse tutte le offerte in abbonamento e quelle riservate ai clienti convergenti fisso-mobile;

, con particolare riferimento ai – sia con portabilità del numero che senza –, i quali avranno la possibilità di provare l’esperienza Vodafone e qualora non fossero soddisfatti e decidessero di passare ad altro operatore, potranno farlo senza vincoli e chiedere il rimborso dei costi sostenuti per la prova (costo di attivazione, se previsto; canone del primo mese dell’offerta scelta; eventuale costo per la portabilità del credito; sono esclusi dal rimborso eventuali costi per traffico extra e per smartphone acquistati a rate in abbinamento all’offerta). Ai fini del rimborso – su IBAN o tramite assegno –, il cliente dovrà richiedere la portabilità in uscita nel corso del periodo di prova e, a portabilità avvenuta, seguire le istruzioni fornite da Vodafone. Sono compatibili con Vodafone Open tutte le , vale a dire le serie RED, Infinito, Shake, Special e C’All. Sono invece escluse tutte le offerte in abbonamento e quelle riservate ai clienti convergenti fisso-mobile; Vodafone Casa Wireless , la quale permetterà di provare la rete FWA per un periodo di tre mesi, al termine dei quali decidere liberamente se mantenerla oppure disdire senza costi aggiuntivi, attraverso la semplice restituzione del modem FWA;

, la quale permetterà di provare la rete FWA per un periodo di tre mesi, al termine dei quali decidere liberamente se mantenerla oppure disdire senza costi aggiuntivi, attraverso la semplice restituzione del modem FWA; con riferimento ai già clienti, rimane attiva l’iniziativa Mese Vodafone, che consente di provare gratuitamente le migliori offerte, come ad esempio Infinito, Digital Privacy & Security, Happy Black e le offerte 5G;

neppure con riferimento agli smartphone acquistati con finanziamento sono previsti vincoli o penali: il cliente che intenda passare ad altro operatore avrà la possibilità di “continuare a pagare le rate senza costi aggiuntivi, oltre alla restituzione totale o parziale degli sconti beneficiati“.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore. In alternativa, potete recarvi presso un punto vendita fisico dell’operatore, oppure contattare il servizio di assistenza ai numeri 190 o 800 100 195.

Approfitterete di questa nuova iniziativa per provare i servizi di Vodafone senza vincoli contrattuali?