Ecco offerte e servizi compatibili con la promozione Mese Vodafone

Da qualche settimana Vodafone, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, sta portando avanti l’iniziativa promozionale Mese Vodafone, attraverso la quale permette ai clienti di provare gratuitamente per un mese alcune offerte e servizi del proprio listino.

Ve ne avevamo parlato giusto pochi giorni fa, a proposito dell’ultimo quiz a premi di Vodafone TOBi e in quella sede vi avevamo ricordato offerte e servizi più significativi inclusi nel Mese Vodafone, ovvero Vodafone Happy Black, le offerte Infinito (Gold o Black) e Vodafone Digital Privacy & Security; a questi va aggiunta anche l’opzione con 150GB sulla SIM dati della rete fissa.

Se in alcuni casi il primo mese di prova era già previsto in precedenza, in altri è stato introdotto proprio nell’ambito di questa iniziativa promozionale targata Vodafone.

A ogni modo tutte le offerte e i servizi che l’operatore permette di provare gratuitamente per il primo mese sono riunite sotto il nome Mese Vodafone – con tanto di logo dedicato – anche all’interno dell’applicazione ufficiale My Vodafone.

In questo periodo, inoltre, ai clienti che effettuino una chiamata al servizio clienti al 190 viene inviato il seguente messaggio promozionale: «Ciao, sono TOBi. Scopri i prodotti gratuiti di questo mese, vai subito su tobi.it/mesevodafone».

La comodità della promozione è presto detta: i clienti hanno la possibilità di provare un’offerta o un servizio Vodafone per un mese, senza costi aggiuntivi, sfruttando i 30 giorni per decidere oculatamente se mantenerlo attivo a pagamento al termine del periodo di prova oppure no.

Quale offerta o servizio sareste curiosi di provare sfruttando questa promozione? Fatecelo sapere nel box dei commenti.