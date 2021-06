Buone notizie per i clienti Vodafone che desiderano provare le potenzialità della connettività 5G: l’operatore telefonico, infatti, ha deciso che a partire da oggi nell’iniziativa Mese Vodafone è inclusa anche l’opzione 5G Start.

Mese Vodafone è il nome di un’interessante iniziativa in virtù della quale l’operatore telefonico permette ai propri clienti di provare gratuitamente per un mese alcune offerte (tra di esse vi sono le offerte Infinito Special, Happy Black, Digital Privacy & Security e l’opzione con 150 Giga sulla SIM dati della rete fissa) e decidere quindi se mantenerle attive.

L’opzione 5G Start inclusa in Mese Vodafone

Ebbene, da oggi tra le offerte incluse vi è anche l’opzione 5G Start, ossia un servizio che permette di abilitare la navigazione sulla rete 5G agli utenti con un’offerta che non prevede tale connettività (l’opzione in questione può essere normalmente attivata al costo di 5 euro al mese).

Gli utenti Vodafone che desiderano provare le potenzialità della rete 5G e capire se possa fare al caso proprio, pertanto, da oggi potranno farlo per 30 giorni senza costi aggiuntivi e, decorso questo periodo, dovranno decidere se disattivare il servizio (è possibile farlo in qualunque momento senza costi) o, al contrario, continuare a sfruttarlo al prezzo di 5 euro al mese.

Ovviamente per poter provare tale opzione è necessario trovarsi in una delle città per le quali l’operatore attualmente garantisce la copertura 5G (sul suo sito sono indicate le seguenti città: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria), usare una SIM da almeno 128K e disporre di uno smartphone certificato da Vodafone.

Ricordiamo, infine, che nei giorni scorsi l’operatore ha lanciato anche l’iniziativa Vodafone Open, grazie alla quale è possibile provare senza costi aggiuntivi o vincoli alcune delle sue più importanti offerte.

