HONOR 50 Pro spunta su AnTuTu con Qualcomm Snapdragon 778G e altre specifiche

A meno di una settimana dall’annuncio ufficiale di tutta la serie, previsto – quanto meno in Cina – per il 16 giugno 2021, HONOR 50 Pro torna a far parlare di sé per un importante leak: è trapelato il risultato ottenuto dallo smartphone su AnTuTu Benchmark, con annesse conferme importanti sulla scheda tecnica.

La serie HONOR 50 rappresenta un momento di svolta e di ripartenza per il brand, la cui separazione da Huawei ha reso possibile il ritorno dei servizi di Google. Per questo motivo c’è tanta curiosità attorno ai nuovi modelli di punta di HONOR, che negli anni addietro si era fatto tanto apprezzare soprattutto per il rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti.

HONOR 50 Pro su AnTuTu: specifiche tecniche confermate

Come potete notare dall’immagine riportata, identificato con il model number RNA-AN00, HONOR 50 Pro ha ottenuto poco meno di 526K punti nel benchmark di AnTuTu.

Al netto del punteggio non sorprendente, sono soprattutto le conferme sulle caratteristiche tecniche a suscitare interesse. HONOR 50 Pro sarà dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 778G con GPU Adreno 642L, ma d’altronde questo lo sapevamo già in via ufficiale.

Ad affiancare il SoC ci saranno 8 GB di memoria RAM LPDDR4x e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 2.X. Insomma, non esattamente le memorie più veloci in circolazione.

Il benchmark riporta anche il supporto al refresh rate fino a 120 Hz e il sistema operativo Android 11.

Queste nuove informazioni si sommano alle recenti anticipazioni sul comparto fotografico, che attribuiscono una fotocamera principale da 108 MP con apertura f/1,8 a HONOR 50 Pro e da 50 MP a HONOR 50. Si parla anche di due fotocamere secondarie, ma nessuna periscopica. Il tutto dovrebbe essere inserito in un design che ricorda da vicino quello dei Huawei P50, con una campagna di marketing che dovrebbe rivolgersi ai vlogger.

A proposito di questi nuovi modelli, le certificazioni 3C hanno già confermato altresì che HONOR 50 supporterà la ricarica rapida a 66 W e HONOR 50 Pro quella a 100 W.

