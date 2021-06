Torniamo a occuparci di HONOR 50 e HONOR 50 Pro, ossia la prossima generazione di smartphone di fascia alta del produttore cinese, la cui presentazione ufficiale si avvicina a grandi passi.

L’occasione giusta ci è fornita dalla pubblicazione di due immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il comparto fotografico posteriore dei due smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità e potendo trattarsi di uno dei tanti fake che popolano la Rete).

Cosa sappiamo del comparto fotografico di HONOR 50 e 50 Pro

Iniziando dal modello “base”, la fotocamera posteriore dovrebbe poter contare su un sensore primario da 50 megapixel con apertura f/1.8 (posizionata nel cerchio superiore), supportata da altri due sensori (posizionati nel cerchio inferiore) le cui feature non sono state svelate.

Per quanto riguarda la variante Pro, il sensore principale dovrebbe essere da 108 megapixel, sempre con apertura f/1.8 mentre anche in questo caso non si hanno informazioni sulle feature degli altri due sensori posizionati nel cerchio inferiore (probabilmente uno sarà un obiettivo periscopico).

Stando alle indiscrezioni che si sono succedute fino ad oggi, la serie HONOR 50 sarà dedicata agli appassionati di vlog e, pertanto, dovrebbe garantire un’esperienza accattivante per la registrazione dei video.

Le altre possibili feature

Il produttore ha già anticipato che uno dei due smartphone sarà uno dei primi modelli a poter contare su un processore Qualcomm Snapdragon 778G, realizzato da TSMC con tecnologia a 6 nm.

HONOR 50 e 50 Pro dovrebbero inoltre avere una batteria capace di supportare la ricarica rapida a 66 W.

Potrebbe essere lanciata anche una terza versione, chiamata HONOR 50 Pro+, dotata di un processore Qualcomm Snapdragon 888, un display AMOLED da 6,79 pollici con refresh rate a 120 Hz e una tripla fotocamera (con sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un teleobiettivo 2x).

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere sino al 16 giugno.