Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, relative al design di HONOR 50, è il produttore cinese a rompere gli indugi, confermando quanto trapelato finora. Con un paio di immagini, postate su Weibo e Twitter, la compagnia ha mostrato l’aspetto della parte posteriore del nuovo smartphone, che dovrebbe essere lanciato a breve in diverse varianti.

Un design “ispirato”

Vi sarà balzato all’occhio il fatto che il design di HONOR 50 è molto simile, per quanto riguarda il comparto fotografico, a quello di Huawei P50, le cui fattezze sono state confermate la scorsa settimana da Huawei. Abbiamo infatti due grandi oblò che contengono i sensori fotografici: quello superiore contiene un singolo sensore, verosimilmente quello principale, mentre nell’oblò inferiore trovano posto tre sensori aggiuntivi e il flash LED.

L’immagine condivisa da HONOR rivela che il design del nuovo flagship potrebbe essere stato concepito parecchio tempo fa, quando ancora HONOR aveva un legame stretto con Huawei, e che sarà mantenuto nonostante la cessione del brand a un gruppo di compagnie cinesi.

Il teaser di HONOR 50 ci svela anche la presenza di un sistema di ricarica rapida a 100 watt, uno dei più elevati in circolazione, e di uno schermo definito “hypercurved“, anche se non viene fornita alcuna spiegazione per questo termine. È quasi certo anche il ritorno dei servizi Google, visto che le restrizioni imposte a Huawei dal governo Trump non sono più applicabili, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.

Il lancio del nuovo smartphone, che dovrebbe utilizzare una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 778G, è atteso per il 16 giugno, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Nelle settimane successive lo smartphone dovrebbe essere presentato anche nella sua veste dedicata ai mercati internazionali.