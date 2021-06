Le applicazioni e i servizi offerti da Google sono in continua evoluzione e tra quelli che di recente sono stati oggetto di novità vi sono Google Assistant e Google Foto.

Piccola modifica per le impostazioni di Google Assistant

La pagina delle preferenze di Google Assistant consente agli utenti di accedere e selezionare i servizi da utilizzare su smart display e altoparlanti e nelle scorse ore è stata introdotta una piccola modifica in virtù della quale vengono separate le impostazioni per le “Foto” e i “Video”.

Fin dal lancio, infatti, in questa pagina è stata presente un’unica voce per “Video e Foto”, che viene adesso suddivisa in due: quella dedicata alle foto elenca soltanto Google Foto come servizio (con l’indicazione dell’indirizzo email).

Ecco la nuova interfaccia:

La speranza è che questa novità rappresenti una sorta di apertura da parte del colosso di Mountain View al supporto ad altri servizi di backup delle immagini, come ad esempio Amazon Photos e Foto di iCloud. Staremo a vedere.

Google Foto introduce un piccolo restyling

Lo scorso anno il team di Google Foto ha migliorato l’interfaccia di questo popolare servizio con l’introduzione di consigli smart e l’aggiunta di controlli più completi e nelle ultime ore è stato compiuto un ulteriore passo in questa direzione.

Ci riferiamo, in particolare, alla creazione della sezione Markup tra Filtri e Altro, attraverso la quale gli utenti avranno la possibilità di avere accesso a dei comodi strumenti come quello che consente di scrivere, quello per evidenziare e quello per aggiungere del testo, il tutto con un’interfaccia rinnovata. A seguire la vecchia versione (a sinistra e al centro) e quella nuova (a destra):

Questa nuova feature è già stata rilasciata e a breve dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti.

Ricordiamo che martedì 1 giugno è cambiato il sistema di archiviazione delle immagini su Google Foto. Potete scoprire tutte le novità nel nostro approfondimento.