Giornata di aggiornamenti per tre produttori del mondo Android, in particolare per Samsung: sono infatti in distribuzione nuovi firmware per Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy A10e, ASUS ZenFone 8 e Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Pronti a scoprire tutte le novità?

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A71

Partiamo dai due smartphone di fascia media del produttore sud-coreano: Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A71 si aggiornano con nuove patch di sicurezza: per il primo è in rollout partendo dal Brasile il firmware A526BXXS1AUE3 con le patch di giugno 2021, mentre per il secondo sta accadendo un fatto curioso; in diversi Paesi è in distribuzione un update con le patch di maggio, mentre gli utenti portoricani stanno ricevendo quelle di giugno 2021.

In ogni caso non ci sono grosse novità all’orizzonte: solo correzioni di sicurezza e qualche bugfix generico qua e là. Vi ricordiamo che Galaxy A71 riceverà anche l’update ad Android 12, dato che rientra nella politica delle tre major release del produttore.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e Galaxy Note 9

Tempo di aggiornamenti anche per gli smartphone di fascia alta di due e tre anni fa: parliamo di Samsung Galaxy S10, S10+, S10e e Galaxy Note 9, che stanno ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2021. I dispositivi della serie S si aggiornano con i firmware G97xFXXSBFUE6 a partire dalla Polonia e non sembrano accogliere ulteriori novità.

Samsung Galaxy Note 9 si aggiorna con il firmware N960FXXS8FUE5 a partire dalla Germania, con le correzioni di sicurezza di giugno e qualche miglioramento generico nella stabilità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Fold e Galaxy A10e

Si aggiornano anche Samsung Galaxy Fold e Samsung Galaxy A10e: lo smartphone pieghevole riceve il firmware F900FXXS5EUE2 con le patch di sicurezza di giugno 2021, qualche bugfix e perfezionamento nella stabilità; il dispositivo di fascia bassa resta invece un po’ più indietro e deve accontentarsi delle patch di aprile 2021 con i firmware A102USQSABUC1 e S102DLUDS8BUD2.

Novità aggiornamento ASUS ZenFone 8

ASUS ZenFone 8 si aggiorna alla versione 30.11.51.50 con qualche novità interessante. Gli utenti tedeschi e cechi saranno contenti di ottenere il VoLTE con gli operatori Telekom e O2 (con quest’ultimo è ora attivo anche il VoWiFi), ma per tutti sono in arrivo miglioramenti per la qualità delle chiamate, per la qualità della fotocamera e perfezionamenti alla stabilità del sistema.

Come potete vedere dallo screenshot qui sopra l’aggiornamento è già disponibile anche in Italia e richiede il download di poco meno di 150 MB.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Chiudiamo la nostra carrellata di aggiornamenti con Xiaomi Mi 11 Lite 5G, che un po’ a sorpresa riceve in Italia la MIUI 12.5.1.0 stabile. Tra le novità della MIUI 12.5 citiamo modifiche grafiche all’interfaccia, nuovi super sfondi e suoni di notifica, miglioramenti della sensibilità e del funzionamento della vibrazione, maggiore fluidità del sistema, maggiore efficienza lato memorie e riduzione dei consumi.

L’aggiornamento richiede un download di quasi 600 MB, quindi vi consigliamo di rimanere sotto rete Wi-Fi.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, A71, S10, S10+, S10e, Note 9, Fold, A10e, ASUS ZenFone 8 e Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy A52 5G, Galaxy A71, Galaxy S10, S10+ e S10e, Galaxy Note 9, Galaxy Fold e Galaxt A10e potete provare a cercare il firmware dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Su ASUS ZenFone 8 potete seguire “Impostazioni > Aggiornamento del sistema > Verifica aggiornamento“, mentre su Xiaomi Mi 11 Lite 5G potete cercare la voce “Aggiornamenti di sistema“, sempre all’interno delle impostazioni.

grazie ad Angelo R. per la segnalazione e lo screenshot di Xiaomi

