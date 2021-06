Dopo le numerose novità per Google Maps svelate durante l’evento Google I/O 2021 dello scorso 18 maggio e i miglioramenti previsti per la versione embedded del servizio per i siti di terze parti, quest’oggi abbiamo la possibilità di scoprire parte della nuova UI a cui il team di Google Maps sta lavorando in relazione alla fase di pianificazione di un itinerario.

Cambia la UI di Google Maps

Com’è possibile osservare nelle immagini sottostanti, infatti, il colosso di Mountain View ha in mente di rendere disponibile una importante revisione della UI con cui milioni di utenti hanno a che fare durante la pianificazione di uno spostamento da un punto A ad un punto B. Dalla immagine è chiaramente visibile come la sezione relativa al tragitto sarà molto più lineare e semplice da vedere, con invece tutta la sezione relativa ai vari mezzi di spostamento (auto, autobus, bici, a piedi, eccetera) verrà posizionata nella versione inferiore della UI.

Non è ancora chiaro quando la nuova UI per la pianificazione del tragitto verrà resa disponibile su Google Maps, ma nel mentre vi consigliamo di mantenere l’app sempre aggiornata così da essere pronti a sfruttarla non appena lo sarà.

Download Google Maps



