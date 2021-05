Il Google I/O 2021 (qui per seguire la diretta) si è aperto con diversa carne al fuoco fin da subito e Big G ha parlato di un paio di novità in arrivo su Google Maps. La prima è già stata anticipata il mese scorso ed è pensata per salvaguardare l’ambiente, mentre la seconda permetterà di raggiungere la destinazione nel modo più sicuro possibile.

Eco-friendly route: Google Maps consiglia il percorso più attento all’ambiente

Partiamo dalla funzione Eco-friendly route, già presentata qualche settimana fa: vista la sua presenza al Google I/O è probabile che sia in dirittura di arrivo su una scala più ampia proprio in questi giorni. Grazie a questa novità Google Maps sarà in grado di consigliarci il percorso con il minore impatto ambientale per quanto riguarda i consumi di carburante e l’impronta di carbonio, senza dimenticarsi i tempi di arrivo più efficienti.

Se la strada più “ecologica” dovesse prevedere un aumento significativo delle tempistiche, l’app consiglierà tutte le alternative possibili. In ogni caso sarà possibile tornare all’opzione classica attuale, che prevede la visualizzazione del percorso più rapido.

Google Maps ci porterà a destinazione in modo sicuro

La seconda novità di Google Maps si chiama “Safer routing” e secondo Mountain View arriverà “soon“, ossia presto. Questa funzionalità permetterà di seguire il percorso più sicuro per arrivare a destinazione, considerando diversi fattori come le condizioni del tempo, il traffico e non solo: il tutto ovviamente grazie all’Intelligenza Artificiale.

Google non ha specificato esattamente quando e se queste novità arriveranno a livello globale, ma è probabile che si partirà come sempre dagli Stati Uniti. Continuate a seguirci perché ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti: La ricerca su Google Foto diventa molto più smart con questi filtri