Inutile girarci attorno: Google Maps, sia come app (Android o iOS fa lo stesso, siamo sinceri) che sul web, è semplicemente la migliore applicazione di navigazione attualmente disponibile sul mercato. Non solo viene costantemente aggiornata e migliorata di volta in volta, ma durante il Google I/O 2021 abbiamo scoperto che sarà ancora più appagante utilizzare la versione incorporata all’interno di siti esterni a Google.

Miglioramenti sotto tutti i punti di vista

Quante volte vi è capitato di navigare su un sito per scoprire Google Maps integrato al suo interno? Gli sviluppatori, infatti, possono sfruttare le API MAps JavaScript per integrare la soluzione di Google all’interno dei loro siti, a pagamento, ovviamente, con il vantaggio di offrire ai propri clienti il migliore sistema di navigazione al mondo.

Durante l’evento dell’altro giorno, però, l’azienda ha introdotto WebGL beta per le API Maps JavaScript. Secondo la descrizione di Google, si tratta di un enorme passo in avanti non solo dal punto di vista delle prestazioni – a detta di Google, la versione embedded di Google Maps è in pari con quella della versione web -, ma rende disponibili anche tutta una serie di feature aggiuntive, come: mappe vettoriali ad alta risoluzione, possibilità di ruotare (a 360°) o inclinare (fino a 67.5°) le mappe, modelli 3D per i palazzi e molto altro.

Gli sviluppatori interessati alle novità possono scoprire molto altro su WebGL seguendo questo link per la documentazione ufficiale di Google.

Potrebbe interessarti anche: Android 12 è la rivoluzione che aspettavamo: cambia tutto col Material You