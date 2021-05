I controller della PlayStation 5, lodati da moltissimi giocatori per l’incredibile sistema di feedback offerto anche per piccolissimi elementi in-game come ad esempio la pioggia, saranno ben presto finalmente supportati come si deve da Android. Già da tempo, infatti, i Sony DualSense Wireless Controller sono facilmente gestibili dai dispositivi Android grazie al supporto nativo su Linux, parte fondante del core di Android, ma ben presto il loro supporto sarà ancora migliore.

Migliora il supporto a partire da Android 12

Diversi mesi fa gli ingegneri Sony avevano iniziato a sottomettere driver Linux per garantire il pieno supporto alla connessione tramite USB o Bluetooth, e solo recentemente questi driver hanno iniziato ad essere implementati all’interno del kernel Linux 5.12. Tramite un nuovo rapporto pubblicato da XDA, apprendiamo che le novità del kernel Linux sono già state introdotte sui rami android12-5.4 e android12-5.10, perciò tutti gli smartphone Android muniti di processore Qualcomm Snapdragon 888 e Android 12 dovrebbero beneficiare dei nuovi driver, compreso il tanto atteso Google Pixel 6.

Purtroppo, però, per limiti al momento insormontabili, due delle più importanti feature dei nuovi controller della PlayStation 5 non sono utilizzabili su Android, nemmeno con il rilascio dei nuovi driver. Infatti, i giocatori che sono soliti utilizzare i controller sulla PlayStation 5, passando ad Android sentiranno la mancanza del sistema di controllo granulare dei grilletti così come del sistema di feedback aptico, ma si spera che in futuro questa differenza di esperienze di gioco sarà definitivamente colmata.