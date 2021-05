Tanti aggiornamenti per questi OnePlus, Samsung, Redmi, POCO, Xiaomi (MIUI 12.5)

Sono tanti, vari e interessanti gli aggiornamenti software che nella giornata di oggi, 27 maggio 2021, stanno facendo capolino su numerosi modelli a marchio OnePlus, Redmi, POCO, Xiaomi – c’è la MIUI 12.5 – e Samsung. Scopriamo insieme quali modelli si stanno aggiornando e soprattutto quali novità stanno ricevendo.

OnePlus 8, 8 Pro, 8T e OnePlus Nord: le novità degli aggiornamenti

Partendo dagli aggiornamenti software di casa OnePlus, i modelli interessati sono quattro e, come sempre, il roll out è stato comunicato con dei thread dedicati sul forum ufficiale del brand.

Per quanto riguarda gli ex top di gamma OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, è in rilascio un aggiornamento che contiene sì le patch di sicurezza del mese di maggio 2021, ma anche una lista molto lunga di fix di bug conosciuti, che toccano gli ambiti più disparati: dalla fluidità della schermata home agli screenshot, fino al mancato salvataggio di foto scattate o alla mancata visualizzazione della scheda di un contatto o della schermata relativa durante una chiamata. Per entrambi i modelli si tratta della OxygenOS 11.0.6.6 (file OTA da 363 MB), di cui trovate a seguire il changelog completo.

Changelog

System Improved the wireless charging stability and user experience(OP 8 Pro Only) Improved the smoothness while sliding on the home screen Fixed the screenshot capturing failure from the accessibility menu Fixed the low probability issue that the low battery notification not working Updated Android security patch to 2021.05

Gallery Fixed the occasional issue that newly captured photos were not saved as expected Fixed the abnormal UI display in Guest Mode

Phone Fixed the occasional issue of opening up the contact card failure Fixed the issue that the calling page is not displayed during a call

Messages Fixed the occasional failure to edit a message

Network Improved network performance



OnePlus 8T sta parimenti ricevendo le patch di sicurezza di questo mese con la OxygenOS 1.0.8.13 e queste novità:

System Improved the smoothness while sliding on the home screen Fixed the screenshot capturing failure from the accessibility menu Fixed the low probability issue that the low battery notification not working Updated Android security patch to 2021.05

Gallery Fixed the occasional issue that newly captured photos were not saved as expected Fixed the abnormal UI display in Guest Mode

Phone Fixed the occasional issue of opening up the contact card failure Fixed the issue that the calling page is not displayed during a call

Network Improved network performance



Cambiando fascia di prezzo, anche l’ex best buy OnePlus Nord sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2021 e pure nel suo caso ci sono numerosi bugfix, dedicati principalmente al comparto fotografico, ma riguardanti anche chiamate perse, connettività Wi-Fi e il comportamento del file manager durante la copia di file via OTG. Ecco il registro delle modifiche della OxygenOS 11.1.1.3 (file OTA da 420 MB):

System Fixed the issue that the card coupon is not available as a widget Fixed the issue that missed calls are marked as call answered on another device in call logs Fixed known issues and improved system stability Updated Android security patch to 2021.05

Network Improved the speed of Wi-Fi connection

Camera Fixed the abnormal preview display issue in Nightscape Tripod mode Fixed the issue that Camera becomes unresponsive when setting profile photo in Contact Fixed the frame drops issue with videos taken by Camera Fixed the occasional issue that Flash effect may fail in some scenarios Fixed the delay issue when switching to the front camera under Time-lapse mode

File Manager Fixed abnormal display issue while copying files to OTG storage



Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro, Xiaomi Mi 9: aggiornamenti alla MIUI 12.5

Grosse novità per questo trio di smartphone, che sta ricevendo la tanto attesa MIUI 12.5, con una fondamentale precisazione da fare: mentre Redmi Note 10 Pro (ecco la nostra recensione) e POCO X3 Pro (ecco la nostra recensione) si stanno aggiornando anche in Italia, per Xiaomi Mi 9 si tratta ancora di una ROM cinese.

Redmi Note 10 Pro sta ricevendo un file OTA da 875 MB con la MIUI V12.5.1.0.RKFEUXM e il registro delle modifiche parla di prestazioni migliorate, migliore reattività alle gesture, MIUI alleggerita, animazioni per la modalità notte automatica per la Fotocamera, nuovi filtri e modalità per video e time-lapse.

POCO X3 Pro sta a sua volta ricevendo la MIUI (per POCO) V12.5.1.0(RJUEUXM), che include anche le patch di sicurezza di maggio 2021.

Xiaomi Mi 9, infine, sta ricevendo in Cina la MIUI V12.5.3.0.RFACNXM ma con patch di sicurezza di aprile 2021.

Samsung Galaxy A32 5G: le novità dell’aggiornamento

Sebbene il produttore coreano abbia ancora una volta primeggiato, rilasciando prima di Google e persino prima della fine di questo mese le patch di sicurezza di giugno 2021, Samsung Galaxy A32 5G deve “accontentarsi” di quelle di maggio 2021.

Il roll out parte da Vietnam e Thailandia ma, in mancanza del changelog, è impossibile sapere se ci siano o meno altre novità.

Come aggiornare smartphone OnePlus, Samsung, Xiaomi, Redmi e POCO

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono già disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Redmi, POCO e Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android, sappiate che l’Amazon Prime Day 2021 è alle porte, potrebbe dunque tornarvi utile salvare nei Preferiti la nostra pagina dedicata alle offerte sugli smartphone.